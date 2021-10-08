Украинская прокуратура попросит об аресте Медведчука с возможностью внесения залога

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ведомство попросит об аресте украинского политика Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.
Украинская прокуратура попросит об аресте Медведчука с возможностью внесения залога
  • Reuters

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

Венедиктова уточнила, что с учётом имеющихся материалов по делу в отношении Медведчука она бы «просила безальтернативный вариант в виде ареста».

«Поэтому прокуратура пойдёт (в суд. — RT) с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд гривен», — приводит её слова Интерфакс-Украина.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации.

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