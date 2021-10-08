Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене на Украине

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Председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене. Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене на Украине
  • Reuters

«По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

В сентябре Печерский районный суд Киева принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста Медведчуку до 31 октября.

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