Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене на Украине

Председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене. Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

«По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

В сентябре Печерский районный суд Киева принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста Медведчуку до 31 октября.