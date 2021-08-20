На Украине завершено расследование дела в отношении Медведчука

Прокуроры на Украине завершили расследование уголовных дел в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Верховной рады Тараса Козака.

«Сразу замечу, материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены», — передаёт korrespondent.net слова генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отмечается, что после ознакомления защиты с материалами дело направят в суд.

Суд в Киеве 9 июля продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку, подозреваемому в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, до 7 сентября.

В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем.