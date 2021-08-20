На Украине завершено расследование дела в отношении Медведчука
- РИА Новости
«Сразу замечу, материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены», — передаёт korrespondent.net слова генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Отмечается, что после ознакомления защиты с материалами дело направят в суд.
Суд в Киеве 9 июля продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку, подозреваемому в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, до 7 сентября.
В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем.