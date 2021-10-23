«Цепляются за возможность пустить объём через себя»: Украина предложит ЕС дополнительные мощности по транзиту газа

Украина намерена предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа на фоне энергетического кризиса в регионе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он отметил, что Киев также окажет помощь Молдавии, поставив газ на условиях возврата. По мнению эксперта, на фоне скорого старта газопровода «Северный поток — 2» украинская сторона «из последних сил» пытается пустить дополнительные объёмы транзита газа именно через свою ГТС.

Украина на фоне газового кризиса в Европе готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК «Нафтогаз», «Оператором ГТС» определить специальные условия транспортировки дополнительных объёмов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объёме не менее 55 млрд куб. м в год», — цитирует его РИА Новости.

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Данилов заявил, что действующий контракт с «Газпромом» предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, однако, по его словам, потенциальные возможности системы позволяют осуществлять транзит больших объёмов, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Данилов сообщил, что Киев окажет помощь Молдавии, где 22 октября был введён режим ЧП из-за энергокризиса. По его словам, Украина поставит Кишинёву газ на условиях возврата. Данилов отметил, что письмо с соответствующей просьбой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил от молдавской коллеги Натальи Гаврилицы.

«Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определённый период, для того чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — отметил он.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает «Газпрому» скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объёма, передаёт Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина предлагает такие дополнительные возможности всем потенциальным странам-транзитёрам. Он заявил, что на Украине хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но «эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с RT отметил, что на фоне скорого старта газопровода «Северный поток — 2» украинская сторона «из последних сил» пытается пустить дополнительные объёмы транзита газа именно через себя.

© Nikolai Ryutin / Nord Stream 2

Эксперт напомнил, что транзит газа через Украину всё равно идёт и «Газпром» выполняет долгосрочный контракт, который будет действовать до 2024 года.

«Газпрому» качать сверх контракта через Украину невыгодно. Он периодически это делал, но сейчас появляется возможность запустить «Северный поток — 2». Украина понимает, что газопровод вот-вот будет запущен и что Европа склонна к сотрудничеству, так как ей нужен газ. Вот украинцы и пытаются из последних сил цепляться за возможность пустить дополнительные объёмы именно через себя», — пояснил аналитик.

Эксперт также высказался, что Украина не может дать скидку на транзит дополнительных объёмов, потому что в контракте между «Газпромом» и оператором ГТС этого не прописано: «Как они хотят всё это оформить, совершенно непонятно».

Кроме того, Юшков напомнил, что при увеличении транзита через ГТС Украины есть риск повреждений трубы в силу её возраста и технического состояния.

«Риск повреждения есть. Труба старая, и, что может произойти, непонятно. И именно сейчас рисковать не хочется, потому что если сейчас хоть один газопровод сломается, то будет ещё хуже. Тогда мы лишимся возможности прокачивать даже те объёмы, которые сейчас прокачиваются. Поэтому вопрос в том, стоит ли сейчас так рисковать», — заключил эксперт.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что отставание закачки газа в подземные хранилища в Европе является очень большим, в связи с чем европейские страны войдут в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах. По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ и растущий спрос на топливо привели к тому, что цены на газ в Европе побили рекорды.

Между тем президент России Владимир Путин обращал внимание на риски от увеличения объёмов прокачки в связи с тем, что на Украине «десятилетиями не ремонтировалась ГТС».

«Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — отмечал президент.

По его словам, износ ГТС Украины составляет около 80%, однако «никто ничего не хочет слушать и слышать, все только настроены обвинять в чём-то Россию».

20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин также подчёркивал, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но при этом должна понимать объём закупок российского газа в Европе.

6 октября в ходе совещания по развитию энергетики Путин отмечал, что «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины.

Он заметил, что, по мнению «Газпрома», компании было бы выгоднее заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам, однако призвал этого не делать.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к надёжному, абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях», — заявлял президент.