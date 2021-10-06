«Не надо никого ставить в трудное положение»: Путин рассказал об обязательствах России по транзиту газа через Украину

Россия видит спекуляции вокруг поставок газа через территорию Украины. Об этом в ходе совещания по развитию энергетики заявил Владимир Путин. Он отметил, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, несмотря на «все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями». Глава государства обратил внимание, что в «Газпроме» считают, что было бы экономически целесообразнее заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам, однако российский лидер попросил компанию не делать этого.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины. Об этом он сказал в ходе совещания по развитию энергетики.

Глава государства напомнил, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины составляют 40 млрд кубометров газа в год.

«За девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, что «Газпрому» экономически невыгодно дальнейшее увеличение транзита газа через Украину. Он заметил, что прокачка по новым системам значительно дешевле, «примерно на $3 млрд в год к соответствующим объёмам поставок».

Путин также обратил внимание, что при новых трубопроводах количество выбросов в атмосферу значительно снижается.

Reuters

© Gleb Garanich

«Поставка по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов CO2 в атмосферу за счёт того, что там новое оборудование, больший объём с меньшими выбросами», — рассказал он.

В ходе совещания Путин заметил, что украинская газотранспортная система Украины давно не ремонтировалась, в связи с чем могут произойти поломки при больших поставках газа.

«Она не ремонтировалась уже десятилетия, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти. И тогда наступят вообще неблагоприятные последствия для всех: и для транзитной стороны, и для потребителей», — рассказал российский лидер.

Вместе с тем Путин призвал «Газпром» продолжать выполнение контрактных обязательств по прокачке российского газа через ГТС Украины.

По словам Путина, компания «Газпром» полагает, что ей было бы экономически целесообразнее заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам.

«Но я прошу этого не делать», — заявил президент участникам совещания.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых — не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к надёжному, абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях», — заявил президент.

Он также обратился к главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову с просьбой взять эти вопросы на личный контроль.

20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве Путин, говоря о завершении строительства российского трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», обратил внимание, что его маршрут на 2 тыс. км короче альтернативного маршрута через территорию Украины, при этом стоимость транспортировки топлива через него гораздо ниже.

Вместе с тем Путин подчёркивал, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, однако при этом должна понимать объём закупок российского газа в Европе.

Ранее в среду, 6 октября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

«Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа», — приводит её слова ТАСС.

О ситуации на энергетическом рынке

В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханий», а резкие необдуманные действия приводят к серьёзным дисбалансам, которые в настоящее время можно наблюдать на европейском энергетическом рынке. Среди повлиявших на рынок неблагоприятных факторов президент назвал быстрое посткризисное восстановление экономики, «разогревшее» спрос на энергию, серьёзное снижение запасов природного газа в подземных хранилищах из-за холодной зимы во многих европейских государствах, а также сокращение выработки ветряной энергии из-за жары и безветренной погоды летом.

Также по теме «Биржевая паника»: почему газ в Европе дорожал до $1900 за тысячу кубометров В среду, 6 октября, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $1900 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, затем они...

Ещё одной причиной ухудшения ситуации Путин назвал деятельность экспертов Еврокомиссии прошлого созыва, которая была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом.

«Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости... А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды», — заметил Путин.

Президент указал на неэффективность биржевой торговли в этой отрасли.

«Биржевая торговля газом — мы всегда их убеждали — не очень эффективна, потому что несёт в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определённой ситуации на рынке», — пояснил он.

Владимир Путин описал данный процесс как сложный и дорогостоящий, подчеркнув, что он «так не работает». Президент также заявил, что нынешняя ситуация с газом в Европе является результатом неаккуратных действий Еврокомиссии.

«Между тем хочу отметить: Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире — и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства — все, я хочу это подчеркнуть», — сказал глава государства.

Напомним, в среду, 6 октября, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $1900 за 1 тыс. кубометров. Затем они опустились ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз. В Еврокомиссии объясняют это неблагоприятными рыночными условиями.