«Биржевая паника»: почему газ в Европе дорожал до $1900 за тысячу кубометров

В среду, 6 октября, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $1900 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, затем они опустились ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз. В Еврокомиссии объясняют это неблагоприятными рыночными условиями. Спрос на энергосырьё в регионе достиг максимальных уровней за последние 25 лет, однако газовых запасов не хватает для обеспечения текущих нужд. Несколько стран Евросоюза уже призвали провести расследование причин такого роста цен. При этом в самом ЕС признают, что отчасти влияние могли оказать ошибки Еврокомиссии, которая сделала ставку на зелёную энергетику. Решением проблемы могло бы стать увеличение закупок газа у России, считают эксперты. Впрочем, по словам специалистов, этому препятствуют принятые в Европе регуляторные нормы.

В среду, 6 октября, цены на газ в Европе обновили исторический максимум. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 40% — до €161,5 за МВт⋅ч, или $1919 за 1 тыс. кубометров. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Впрочем, затем стоимость газа опустилась ниже $1400 за 1 тыс. кубометров.

Отметим, что газ в Европе стремительно дорожает с середины августа и за прошедшее время вырос в цене более чем на 200%.

В самой Европе главной причиной наблюдаемого энергетического кризиса называют неблагоприятные условия на рынке газа. Об этом, в частности, заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Всё дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — цитирует ТАСС Тиммерманса.

В то же время имеющихся в регионе запасов газа уже не хватает для того, чтобы полностью обеспечить текущие нужды европейских потребителей. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. По его словам, значительный объём топливных резервов был израсходован ещё во время предыдущей зимы, когда из-за холодов резко вырос спрос, и летом — в связи с жаркой погодой и возросшим энергопотреблением на кондиционирование.

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Кроме того, как отметил эксперт, Европа осталась и без американского сжиженного природного газа (СПГ). В сентябре по причине ураганов и штормов компаниям в США пришлось на время приостановить добычу энергосырья в Мексиканском заливе, что привело к задержкам поставок. Хотя сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и большинство производств снова заработали, Штаты не спешат отправлять газ в Европу.

«Мы видим, что очень активно от последствий пандемии восстанавливается Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня это главные потребители газа, которые готовы покупать энергосырьё за более высокую цену. Поэтому часть американского газа идёт не в Европу, а именно в Азию», — добавил Алексей Коренев.

В настоящий момент хранилища стран Евросоюза и Великобритании суммарно заполнены примерно на 76%, хотя ещё год назад это значение составляло около 95%. Наименьшими запасами газа сегодня располагают Германия (69,31%), Швеция (66,42%), Нидерланды (58,5%), Австрия (54,84%) и Португалия (52,08%). Такие цифры приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).

«В принципе текущих уровней запасов будет достаточно, если зима окажется мягкой, примерно, как у нас сейчас осень. Однако в случае наступления серьёзных холодов заполняемость хранилищ должна быть не менее 86—90%. Эти объёмы надо где-то купить», — подчеркнул Коренев.

Работа над ошибками

Любопытно, что в текущей ситуации пять стран Европейского союза — Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия — призвали провести расследование для установления истинной причины роста цен на газ. Об этом говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов этих государств.

«Что касается газа, необходимо провести изучение работы европейского газового рынка с целью выяснить, почему действующих газовых контрактов оказалось недостаточно. Нам следует также сформулировать общие руководящие принципы по хранению газа с целью смягчить и сгладить повышения цен», — отмечается в документе.

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Впрочем, в Евросоюзе полагают, что ажиотажный рост цен на газ мог быть отчасти вызван ошибками самой Еврокомиссии. С таким заявлением в среду выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые «зелёные» нормы, иначе все будут страдать», — заявил Орбан.

Как отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, действия европейских властей привели к перекосам в «зелёной» политике региона. Так, в последние годы ЕС активно закрывал угольные ТЭЦ и атомные электростанции, рассчитывая на то, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут всё больше заменять углеводородное топливо. Между тем имеющихся мощностей ВИЭ не хватает, а проблему резко возросшего спроса можно решить только за счёт использования традиционного энергосырья, объяснил аналитик.

«На этом фоне в Европе уже начали разоряться энергетические компании. Это грозит дальнейшими проблемами в секторе и ростом цен. Поскольку вклад энергоресурсов в производство абсолютно всех товаров — от продуктов питания до автомобилей — довольно высок, через какое-то время ЕС столкнётся с серьёзным разгоном инфляции» — добавил Деев.

В поиске виноватых

Дополнительным ударом по европейскому энергорынку стало регулирование Еврокомиссии ценообразования на топливо, считает Алексей Коренев. Как отметил аналитик, ранее ЕС настоял на том, чтобы покупки газа осуществлялись не на основании долгосрочных контрактов с привязкой к стоимости нефти, а по биржевому принципу.

«На тот момент рынок находился во власти покупателя, и Европа могла диктовать свои условия. Мы же были в невыгодном положении, и европейцы решили пожадничать. Теперь же видим типичную биржевую панику. Это страшная вещь, так как на бирже огромное количество спекулянтов, пытающихся нагреть руки на тех, кто мечется и готов покупать газ по любой цене. В свою очередь те, с кем были заключены долгосрочные контракты, получают газ по $280 за тысячу кубометров, а не по $1,9 тыс.», — объяснил специалист.

Примечательно, что в сентябре европейские политики попытались возложить ответственность за подорожание газа на Россию. Группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы могли привести к подобному ценовому скачку.

В «Газпроме» отвергли эти обвинения и отметили, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей, полностью выполняя свои контрактные обязательства. В холдинге также добавили, что стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

В Кремле при этом считают, что рост цен на газ в Европе связан с целым рядом факторов, и только непрофессионалы могут видеть в этом вину России. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — подчеркнул Песков.

Позднее аналогичную позицию высказал и сам Владимир Путин.

«Резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьёзным дисбалансам — таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», — заявил российский лидер.

По его словам, Еврокомиссия перешла на краткосрочные контракты по поставкам, и это решение оказалось ошибочным, поскольку «не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости».

«Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире», — заявил Путин, отметив, что в контрактах прописаны минимальные и максимальные объёмы поставок, и в истории нет ни одного случая, когда «Газпром» отказывался увеличить поставки.

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Как объяснил Алексей Коренев, газовые поставки «Газпрома» в ЕС ограничены нормами самого же Евросоюза. Так, согласно установленным правилам, половина закупаемого Европой топлива должна поставляться не из России, а приобретаться у альтернативных поставщиков.

«Европа, что называется, выстрелила себе в ногу. Удивляют специалисты по управлению рисками, которые принимали решения по газовой директиве ЕС в отношениях с «Газпромом». Если с надземным газопроводом что-то ещё можно сделать, то какие альтернативные поставщики могут быть в ситуации с подводной трубой, которая не предполагает врезок, не совсем понятно», — отметил специалист.

По его мнению, в ближайшее время ситуация с ценами на газ продолжит оставаться неопределённой — в теории, котировки могут подниматься и до отметок $8—10 тыс. за 1 тыс. кубометров. Впрочем, если Евросоюз заключит новое соглашение по поставкам с «Газпромом» или резко увеличится экспорт газа из США, цены могут откатиться к $1 тыс., считает специалист.

«При этом Европа пытается себе прострелить и вторую ногу, затягивая с сертификацией «Северного потока — 2». Ранее Германия заявляла о том, что газопровод может быть сертифицирован только к 8 января. Однако к январю они могут замёрзнуть», — заключил Коренев.