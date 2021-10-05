«Признаков улучшения ситуации нет»: стоимость газа в Европе впервые превысила $1400 за тысячу кубометров

Во вторник, 5 октября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1400 за 1 тыс. кубометров. С начала осени топливо в регионе подорожало уже более чем в два раза. В качестве главной причины такой динамики эксперты называют нехватку газа в европейских хранилищах на фоне приближения отопительного сезона. В текущих условиях странам ЕС приходится активнее использовать нефть и уголь, и в результате стоимость данных энергоресурсов тоже бьёт рекорды. Кроме того, в Европе дорожает электроэнергия, и многие предприятия вынуждены приостанавливать свою работу. Как полагают аналитики, стабилизировать ситуацию с ценами мог бы запуск «Северного потока — 2».

Во вторник, 5 октября, цены на газ в Европе установили новый рекорд. Во время торгов на бирже ICE стоимость топлива поднималась на 23% — до €119 за МВт⋅ч, или $1421 за 1 тыс. кубометров. Достигнутое значение стало самым высоким за всю историю наблюдений.

С начала осени газ в Европе подорожал более чем вдвое, а за последний год котировки выросли почти в восемь раз. Главной причиной такого ажиотажного роста цен стал острый дефицит топлива в европейских хранилищах. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.

По его словам, запасы энергосырья в Европе серьёзно ограничены, поскольку поставляемых из России объёмов газа уже не хватает, а отгрузка СПГ в страны региона снизилась. В то же время спрос на топливо в европейских странах продолжает устойчиво расти.

«Сейчас заполненность европейских хранилищ на 20% ниже среднего показателя за последние пять лет. Признаков улучшения ситуации нет, что только подталкивает цены вверх», — добавил Кнутссон.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран ЕС и Великобритании суммарно заполнены только на 75,71%, хотя год назад соответствующий показатель составлял около 95%. Наиболее низкий объём резервов газа сейчас зафиксирован в Германии (69,05%), Швеции (66,42%), Нидерландах (58,49%), Австрии (54,52%) и Португалии (51,25%).

Как предположил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, длительность «ценового безумия» на европейском рынке газа будет во многом зависеть от погодного фактора. Если зима окажется относительно тёплой, то можно ожидать нормализации уровня запасов и цен, считает специалист. В противном случае, по мнению эксперта, стоимость топлива в Европе будет оставаться высокой на протяжении ближайшего года.

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«Текущего уровня запасов в принципе хватает для того, чтобы пережить даже относительно холодную зиму. Однако форс-мажор в такой ситуации может обернуться катастрофой, из-за чего европейские потребители сейчас готовы покупать газ по любым ценам», — подчеркнул Кауфман.

Текущую ситуацию осложняет и то, что Европе приходится конкурировать с покупателями из Азии за свободные объёмы сжиженного природного газа на мировом рынке. Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, крупным поставщикам СПГ сегодня выгоднее продавать энергосырьё азиатским странам, где цены на топливо значительно выше.

В этих условиях, по мнению специалиста, европейские цены на газ до конца года способны приблизиться к уровням азиатского рынка. Речь идёт о стоимости топлива в диапазоне $1,5—2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

«Стоит отметить, что не спасают Европу и возобновляемые источники энергии. Была надежда на ветровые электростанции, которые из-за засухи и безветренной погоды летом выработали небольшие объёмы электричества при резко растущем в Европе спросе на электроэнергию», — добавила Мильчакова.

На фоне рекордного подорожания газа Европе приходится жертвовать заявленным ранее переходом на зелёную энергию и активнее использовать нефть с углём. В результате растущий спрос приводит к подорожанию и этих ресурсов.

Только с начала октября стоимость нефти эталонного сорта Brent на бирже ICE выросла на 4% и сейчас находится вблизи отметки $82 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2018 года. Цены на уголь в Европе за последнюю неделю выросли на 16,5% — до $232 за тонну. Значение стало самым высоким как минимум за последние 20 лет, пишет аналитическое агентство Argus.

«Предложение угля на европейском рынке остаётся ограниченным, так как основные страны — поставщики твёрдого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года», — говорится в сообщении агентства.

Цепная реакция

Резкий рост цен на газ в Европе уже спровоцировал остановку целого ряда предприятий. Как объяснил Сергей Кауфман, подорожание энергосырья приводит к росту цен на электричество и повышению себестоимости энергоёмких производств.

«Одними из первых пострадавших стали использующие природный газ производители удобрений. В негативном сценарии снижение производства удобрений и рост цен на них может с некоторым лагом перекинуться на сельхозпродукцию, и это лишь один из возможных примеров», — добавил эксперт.

Отметим, что уровень деловой активности в производственном секторе стран еврозоны планомерно снижается уже три месяца подряд, хотя ещё в июле показатель находился вблизи многолетних максимумов. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства IHS Markit.

Одновременно в регионе заметно ускорилась инфляция. По предварительным оценкам Евростата, в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за последние 13 лет.

«Ключевым последствием для экономики Европы станет дальнейший рост инфляции и ухудшение потребительских настроений. Это, в свою очередь, негативно скажется на внутреннем спросе», — предположил в беседе с RT директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

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В ожидании потока

По мнению опрошенных RT экспертов, стабилизировать ситуацию с ценами на газ в Европе мог бы запуск топливных поставок по «Северному потоку — 2». Согласно сообщению Датского энергетического агентства, компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода одной из ниток газопровода в эксплуатацию.

Более того, оператор уже начал работы по заполнению газом первой нитки «Северного потока — 2». Впрочем, первые поставки по трубопроводу вряд ли начнутся в ближайшее время, считает Сергей Кауфман.

«Прокачка газа по первой нитке «Северного потока — 2» пока не означает запуска газопровода. Это лишь часть технического тестирования. Для полноценной работы газопровода ещё необходимо завершить сертификацию», — пояснил эксперт.

По мнению Натальи Мильчаковой, «Газпром» мог бы увеличить поставки газа в Европу через уже действующие трубопроводы. Впрочем, это будет возможно, только если Евросоюз или отдельные страны региона обратятся к России с соответствующей просьбой.

«Венгрия на фоне роста цен на газ уже заключила с Россией новый контракт. Возможно, её примеру последуют другие европейские потребители российского трубопроводного газа», — считает Мильчакова.