Нефтегазовая тяга: российский фондовый рынок вырос до исторического максимума

В понедельник, 4 октября, российский фондовый рынок обновил рекорд. В ходе торгов индекс Мосбиржи впервые за 24 года превышал отметку 4127 пунктов. Главной причиной наблюдаемой динамики специалисты считают ажиотажный рост мировых цен на нефть и газ. Кроме того, подорожание ценных бумаг аналитики связывают с отсутствием негативных новостей на глобальных площадках, а также с увеличением прибылей российских компаний. Оптимизм инвесторов усиливается на фоне уверенного восстановления экономики от последствий пандемии. Эксперты не исключают, что текущее положение дел может позитивно сказаться на уровне деловой активности предприятий.

В понедельник, 4 октября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Во время торгов индикатор российского фондового рынка поднимался почти на 1% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) приближался к отметке 4128 пунктов.

Основными лидерами роста стали акции Сбербанка (2,9%), TCS Group (1,9%), НОВАТЭКа (1,7%) и «Газпрома» (1,6%). Такие данные приводит официальный сайт биржи.

Ценные бумаги российских компаний уверенно дорожают на фоне ажиотажного спроса среди инвесторов. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, одной из причин наблюдаемой динамики стал рекордный рост мировых цен на энергоносители.

«Небывалый спрос внутри акций компаний нефтегазового сектора легко объясним — бизнес зарабатывает на продаже сырья, потребление которого планомерно растёт вместе с ценами. Котировки других ценных бумаг, в свою очередь, подтягиваются следом в силу наличия общего рыночного оптимизма», — пояснила Бодрова.

Отметим, что на фоне растущей нехватки газа в Европе с начала осени топливо в регионе подорожало почти вдвое и сейчас торгуется вблизи €100 за МВт⋅ч, или $1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Значение является самым высоким за всю историю.

Одновременно в мире увеличивается и потребление нефти, в результате чего только за последний месяц стоимость сырья эталонной марки Brent выросла на 9%, а в конце сентября ненадолго поднималась выше психологического уровня $80 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2018 года.

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В понедельник нефтяные котировки превышали отметку $80,8 за баррель. Специалисты не исключают вероятности достижения новых максимумов в ближайшее время.

«Нефть, газ и уголь в эту зиму будут пользоваться очень высоким спросом в Европе и Азии. Стоимость нефти, вероятно, останется на отметках около $77—79 за баррель, а может и вырасти до $85—90. В то же время природный газ продолжит дорожать по мере наступления холодов. Потому и российский рынок вместе со стоимостью бумаг энергетического сектора ещё может установить новые рекорды до конца года», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Более того, 4 октября планируется встреча министров энергетики стран — участниц сделки ОПЕК+. По итогам переговоров стороны могут увеличить квоты на добычу нефти, что окажет дополнительную поддержку национальным энергетическим компаниям. Такую точку зрения в беседе с RT выразила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких обвалов.

«В целом на глобальных площадках сейчас нет особо сильного негатива, что поддерживает приток ликвидности на рынок. Фоном для покупок ценных бумаг также выступают продолжающееся восстановление экономики и рост корпоративных прибылей», — отметила Малых.

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Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, по итогам семи месяцев 2021 года экономика страны вышла на докризисный уровень, а вызванный пандемией спад полностью преодолён. Согласно оценке Минэкономразвития, по итогам года российский ВВП России прибавит 4,2%. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние десять лет.

В этих условиях повышенный интерес к российским ценным бумагам со стороны инвесторов будет сохраняться, считает Артём Деев. Более того, как полагает аналитик, дальнейший рост фондового рынка может положительно отразиться на деловой активности бизнеса.