Газовый вопрос: в Европе заявили о возможности «энергетического кризиса» предстоящей зимой

Член Европейского парламента Михай Тудосе допустил, что предстоящей зимой Евросоюз столкнётся с «серьёзным энергетическим кризисом». В своём обращении к Еврокомиссии политик выразил мнение, что причиной этого может стать потенциальный недостаток природного газа. Ранее цены на газ в Европе в ходе торгов превысили психологическую отметку в $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Евродепутат Михай Тудосе не исключил, что этой зимой Европейский союз «столкнётся с серьёзным энергетическим кризисом» по двум причинам: резкое увеличение цен на энергоресурсы и потенциальная нехватка природного газа.

Как отметил парламентарий в своём обращении к Еврокомиссии, в текущем году цены на природный газ в Европе повышались несколько раз, что, в свою очередь, привело к «значительному увеличению стоимости электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей по всему Евросоюзу».

На этом фоне парламентарий констатировал, что некоторые европейские потребители «неспособны оплачивать свои счета за отопление и электричество» — «энергетическая нищета» растёт беспрецедентными темпами, говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Говоря о запасах природного газа в хранилищах ЕС, Тудосе напомнил, что их объёмы «на 21% ниже нормального уровня для этого времени года».

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В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом: «Планирует ли Комиссия провести расследование о том, могли ли некоторые поставщики и трейдеры энергоресурсов в этом году намеренно манипулировать рынком ЕС?»

Также евродепутат поинтересовался, какие меры собираются принять в ЕК, для того чтобы избежать нехватки газа зимой, и что можно сделать для поддержки потребителей.

«Вынуждены экономить»

За последние полгода цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза и на торгах 28 сентября превысили психологическую отметку в $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. Это произошло впервые за всё время наблюдений.

Как рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев, одной из причин наблюдаемого роста цен стало истощение газовых запасов в европейских странах. Специалист связал это с последствиями холодной зимы, спровоцировавшей увеличение потребления топлива, и жаркого лета, вынудившего потребителей расходовать больше энергии на кондиционирование помещений.

При этом вполне объяснимо, что в подобной ситуации европейские потребители начали экономить, добавил Коренев.

«Некоторые производства уже заявили о том, что они вынуждены экономить электро- и тепловую энергию. Домохозяйствам, видимо, тоже придётся экономно расходовать газ и электричество. Электроэнергия рекордно подорожала в Европе», — сказал эксперт.

Танкер с СПГ в Китае

Reuters

© Chen Aizhu

Другой причиной, которая определила ситуацию с ценами в ЕС, является спрос на газ в Азии, который после пандемии восстановился быстрее, чем в Европе.

Так, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Китай за восемь месяцев 2021 года увеличил объём потребления газа на 14%, а объём импорта — на 20%.

«Китай скупает все излишки газа, которые есть на мировом рынке, а весь сжиженный природный газ (СПГ), который перевозится в танкерах, уходит в Азию, потому что цены там выше, чем в Европе. Это создаёт систему ценового арбитража: если ты хочешь получить СПГ, заплати такую же цену, как в Азии. Соответственно, в Европе цены постоянно растут», — объяснил специалист в беседе с RT.

«Если подморозит — начнутся сложности»

В настоящий момент хранилища газа в странах ЕС и Великобритании суммарно заполнены лишь на 74%. При этом, например, в Германии соответствующий показатель составляет около 66%, а в Нидерландах и Австрии — около 55 и 52% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).

«Для зимы нужно, чтобы хранилища были заполнены на 90% или хотя бы 86%. При текущих значениях вблизи 70% европейские страны смогут спокойно пережить зиму только в случае лёгкого похолодания. Если же подморозит — начнутся сложности», — предположил эксперт Алексей Коренев.

Со своей стороны, его коллега Игорь Юшков не увидел проблемы в недостаточной заполненности европейских газовых хранилищ. По его мнению, недостающие объёмы можно докупить, вопрос здесь лишь в цене.

«Это не приговор для европейцев, это не значит, что они замёрзнут зимой. Это значит, что ежесуточно во время отопительного сезона они должны будут покупать больше газа, чем обычно. Но, опять же, из-за того, что текущий импорт будет большой, спрос большой, и уровень цен будет оставаться довольно высоким на протяжении всего отопительного сезона», — отметил он.

Если европейцы ежесуточно хотят получать большие объёмы газа, они должны создать систему газопроводов — возможности для того, чтобы получать эти объёмы, сказал специалист.

«Это значит, что надо запустить «Северный поток — 2». Это станет дополнительной возможностью для увеличения ежесуточного объёма прокачки... Это поможет европейцам если не снизить цены, то хотя бы сохранить их на нынешнем уровне и не уйти сильно за показатели $1 тыс. за 1 тыс. кубов», — заключил Юшков.