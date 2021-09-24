Новак призвал не использовать тему климата в борьбе за энергорынки

Российское правительство выступает против использования связанных с климатом тем в борьбе за энергетические рынки, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Климатические вопросы не должны использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки», — приводит ТАСС слова Новака на диалоге высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, перед мировой энергетикой стоит задача снижения негативного воздействия на климат.

Он уточнил, что работа по этому направлению не должна противоречить решению проблемы энергетической бедности.

Ранее руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке Европы.