Специалист по энергетике прокомментировал ситуацию на рынке Европы
- РИА Новости
«На прошедшей неделе европейский энергетический рынок установил новые ценовые рекорды: так, например, цены на газовых хабах в Европе достигали максимальной за всю историю отметки в $970 за 1 тыс. кубометров», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По словам Мищенко, вслед за газовыми ценами — рекордсменами подтянулись и тарифы на электроэнергию, поскольку к дефициту ископаемых топлив добавились и проблемы с низкой выработкой ветрогенераторов в связи с отсутствием ветра.
«Но и это ещё не всё: дефицит поставок газа на европейский рынок привёл к неожиданному результату — расконсервации и запуску угольных электростанций», — отметил эксперт.
Как пояснил Мищенко, речь идёт о ситуации на энергетическом рынке Европы ещё в начале отопительного сезона.
«И если прислушаться к прогнозам метеорологов, то можно смело ожидать повторения прошлогоднего сценария — холодной и затяжной зимы в Северном полушарии», — сказал он.
Эксперт добавил, что на таком фоне западное энергетическое сообщество продолжает двигаться по пути отказа от использования ископаемых топлив без серьёзного и объективного анализа влияния тепловой энергетики на климат.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.