Специалист по энергетике прокомментировал ситуацию на рынке Европы

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке Европы.

«На прошедшей неделе европейский энергетический рынок установил новые ценовые рекорды: так, например, цены на газовых хабах в Европе достигали максимальной за всю историю отметки в $970 за 1 тыс. кубометров», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Мищенко, вслед за газовыми ценами — рекордсменами подтянулись и тарифы на электроэнергию, поскольку к дефициту ископаемых топлив добавились и проблемы с низкой выработкой ветрогенераторов в связи с отсутствием ветра.

«Но и это ещё не всё: дефицит поставок газа на европейский рынок привёл к неожиданному результату — расконсервации и запуску угольных электростанций», — отметил эксперт.

Как пояснил Мищенко, речь идёт о ситуации на энергетическом рынке Европы ещё в начале отопительного сезона.

«И если прислушаться к прогнозам метеорологов, то можно смело ожидать повторения прошлогоднего сценария — холодной и затяжной зимы в Северном полушарии», — сказал он.

Эксперт добавил, что на таком фоне западное энергетическое сообщество продолжает двигаться по пути отказа от использования ископаемых топлив без серьёзного и объективного анализа влияния тепловой энергетики на климат.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.