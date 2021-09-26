Еврокомиссар допустил, что кризис в энергетике Европы продлится до конца зимы

Повышение цен на электричество в Европе связано с удорожанием газа и переходом на зелёную энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Cитуация напряжённости в сфере энергетики может продлиться всю зиму», — заявил Бретон в эфире радио RTL.

Среди причин он также назвал пандемию и закрытие нефтяных и газовых скважин, которое привело к снижению предложения на рынке энергоносителей.

Кроме того, влияние оказывает «геополитическая напряжённость» и «зависимость стран» от поставляемого Россией газа.

Ранее в Госдепе США заявили, что этой зимой Европа может остаться без природного газа для отопления домов.

В «Газпроме» рассказали, что запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.