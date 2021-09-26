Еврокомиссар допустил, что кризис в энергетике Европы продлится до конца зимы
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«Cитуация напряжённости в сфере энергетики может продлиться всю зиму», — заявил Бретон в эфире радио RTL.
Среди причин он также назвал пандемию и закрытие нефтяных и газовых скважин, которое привело к снижению предложения на рынке энергоносителей.
Кроме того, влияние оказывает «геополитическая напряжённость» и «зависимость стран» от поставляемого Россией газа.
Ранее в Госдепе США заявили, что этой зимой Европа может остаться без природного газа для отопления домов.
В «Газпроме» рассказали, что запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.