Еврокомиссар допустил, что кризис в энергетике Европы продлится до конца зимы

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Повышение цен на электричество в Европе связано с удорожанием газа и переходом на зелёную энергетику, такая ситуация может продлиться до зимы, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Еврокомиссар допустил, что кризис в энергетике Европы продлится до конца зимы
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«Cитуация напряжённости в сфере энергетики может продлиться всю зиму», — заявил Бретон в эфире радио RTL.

Среди причин он также назвал пандемию и закрытие нефтяных и газовых скважин,  которое привело к снижению предложения на рынке энергоносителей.

Кроме того, влияние оказывает «геополитическая напряжённость» и «зависимость стран» от поставляемого Россией газа.

Ранее в Госдепе США заявили, что этой зимой Европа может остаться без природного газа для отопления домов.

В «Газпроме» рассказали, что запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

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