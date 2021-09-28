Вслед за газом: цена нефти Brent впервые за три года превысила $80 за баррель

Во вторник, 28 сентября, цена нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2018 года поднималась выше отметки $80 за баррель. Подорожание энергосырья до рекордных уровней эксперты связывают с увеличением дефицита на мировом рынке углеводородов, а также проблемами с восстановлением добычи в США из-за ураганов. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказало резкое повышение цен на газ в Европе. Страны региона столкнулись с нехваткой топлива в своих хранилищах и начали активнее использовать уголь и нефть. Как полагают эксперты, текущее положение дел может позитивно сказаться на состоянии российского бюджета и динамике рубля.

Во вторник, 28 сентября, мировые цены на нефть обновили трёхлетний максимум. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость ноябрьского контракта на поставку сырья эталонной марки Brent поднималась на 1,5% — до $80,75 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2018 года.

Главной причиной наблюдаемого подорожания нефти стал растущий дефицит на рынке углеводородов. Об этом в беседе с RT рассказала аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

«Участники отрасли ожидают, что дефицит на мировом рынке нефти будет только увеличиваться до конца года. На фоне восстановления глобальной экономики спрос на энергосырьё продолжает расти, тогда как предложение будет оставаться сдержанным за счёт выполнения условий сделки ОПЕК+», — пояснила Зайцева.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

Более того, дополнительное давление на мировое предложение нефти оказывают проблемы с возобновлением добычи сырья в США. Такую точку зрения в интервью RT высказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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«Соединённые Штаты испытывают сложности с восстановлением добычи после урагана «Ида». Процесс идёт очень медленно, и объёмы производства сырья остаются почти на 1 млн баррелей в сутки ниже, чем до урагана. Добыча увеличивалась медленно и до стихии, но сейчас ситуация лишь усугубилась», — подчеркнул Карпунин.

Согласно последним оценкам американского Бюро по безопасности и экологическому контролю, в результате природных катаклизмов в Мексиканском заливе приостановлено 16% нефтедобычи. На этом фоне объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился до 414 млн — минимального уровня за последние три года. Такие данные приводит Управление энергетической информации США.

Как отмечают эксперты, поддержку нефтяным ценам оказало и рекордное подорожание газа в Европе. На торгах вторника стоимость топлива на бирже ICE поднималась на 12% — до €85,8 за МВт⋅ч, или $1,03 тыс. за 1 тыс. кубометров. Достигнутое значение стало максимальным за всё время наблюдений.

В преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. В результате государства начали активнее переходить на использование угля и нефти, что привело к росту цен и на эти ресурсы, пояснил Василий Карпунин.

«Обычно, если цена газа меняется в пределах 5—10%, это никак не сказывается на нефтяных котировках. Однако при кратном подорожании газа влияние этого фактора на стоимость Brent становится более ощутимым», — добавил специалист.

Как полагает Анна Зайцева, в ближайшее время нефтяные цены могут закрепиться в диапазоне $78—82 за баррель. Впрочем, по мере восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке стоимость сырья может опуститься до $65—70 за баррель, считает аналитик.

© REUTERS/Sergei Karpukhin

По мнению Василия Карпунина, за счёт относительно высоких цен на нефть доходы российского бюджета будут превышать расходы как по итогам 2021 года, так и в 2022-м. Более того, текущее положение дел на рынке углеводородов может позитивно отразиться и на динамике рубля, уверен эксперт.

«Сохранение наблюдаемой ценовой ситуации на рынке нефти и газа располагает к укреплению национальной валюты. Однако сразу отмечу, что это укрепление может быть лишь умеренным поскольку Центробанк в рамках бюджетного правила продолжает в значительных объёмах закупать иностранную валюту», — добавил Карпунин.

Отметим, что, согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Министерство финансов через Центробанк покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции — и давление на рубль слабеет. Такие действия необходимы для постепенного снижения зависимости между динамикой нацвалюты и ценами на нефть.

Впрочем, на сегодняшний день высокие цены на углеводороды по-прежнему оказывают поддержку российской валюте. На этом фоне, как полагает Анна Зайцева, до конца года курс доллара будет оставаться в диапазоне $71,5—74 рубля.