Доллар за кубометр: цены на газ в Европе обновили исторический рекорд

Во вторник, 28 сентября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за 1 тыс. кубометров. С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза. Как отмечают эксперты, в преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. При этом закупки новых объёмов осложнены, поскольку крупным поставщикам выгоднее продавать своё энергосырьё в Азию. В этих условиях некоторые промышленные предприятия Европы уже начали закрываться, а специалисты прогнозируют рост инфляции в странах региона.

Во вторник, 28 сентября, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд. В ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива поднималась более чем на 12% — до €85,8 за МВт⋅ч, или $1,03 тыс. за 1 тыс. кубометров. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений.

С начала сентября газ в Европе подорожал почти на 70%. Наблюдаемая динамика во многом связана с истощением запасов топлива в странах региона. Таким мнением в разговоре с RT поделился эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Потребление топлива в Европе резко возросло из-за морозной зимы и аномальных весенних холодов. Кроме того, свою роль сыграло жаркое лето, когда также наблюдался повышенный расход энергии на кондиционирование», — пояснил Гринштейн.

В настоящий момент хранилища газа в странах ЕС и Великобритании суммарно заполнены только на 74%, тогда как ровно год назад значение было вблизи отметки 95%. При этом, например, в Германии сейчас резервы составляют около 66%, а в Нидерландах и Австрии — 55% и 52% соответственно. Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Более того, нехватка газа в регионе продолжает усиливаться, отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, это вызвано тем, что крупные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) постепенно перенаправляют свои грузовые потоки в Азию.

«Рост спроса и цен на газ в Китае и странах Юго-Восточной Азии привёл к тому, что поставщикам СПГ выгоднее экспортировать газ не в Европу, а именно в азиатские государства. Не помогают и США, поскольку американским компаниям также удобнее продавать топливо не европейским партнёрам, а странам Азии, где цены сейчас доходят до $1,5—2 тыс. за 1 тыс. кубометров», — пояснила Мильчакова.

По её словам, текущее положение дел свидетельствует о «полном провале» альтернативной энергетики в Европе. Речь идёт о заявленном ранее переходе стран региона к использованию возобновляемых источников энергии и отказе от угля.

«На фоне засухи и безветренной погоды этим летом европейские ветровые электростанции выработали намного меньше электроэнергии, чем ожидалось, а солнечных электростанций пока недостаточно, чтобы восполнить дефицит газа. При этом в ряде стран ЕС из экологических соображений были закрыты угольные и атомные электростанции. Сейчас же Европа, позабыв про зелёную энергетику, уже рассчитывает на уголь», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

Как полагают опрошенные RT специалисты, стабилизировать ситуацию с ценами на газ в Европе мог бы запуск «Северного потока — 2». Впрочем, первые поставки топлива по трубопроводу могут начаться не ранее 2022 года, об этом говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

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Таким образом, по мнению Антона Гринштейна, Европа подойдёт к новому отопительному сезону с дефицитом природного газа в хранилищах. При этом цены на топливо будут оставаться неустойчивыми в обозримой перспективе, считает аналитик. По его мнению, до конца 2021 года котировки ещё могут незначительно скорректироваться — до $800—850 за 1 тыс. кубометров. Вместе с тем, согласно оценке Натальи Мильчаковой, при негативном сценарии стоимость газа способна вырасти до $1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Текущее положение дел рискует ударить не только по европейским энергетическим компаниям, но и по конечным потребителям в регионе. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Ряд энергетических компаний в Европе отказываются от обязательств по поставкам сырья промышленным предприятиям и прекращают деятельность. В Великобритании таких организаций уже семь, а накануне о разрыве контрактов со своими клиентами объявила компания Deutsche Energiepool в Германии. Эти тенденции говорят о возможности энергетического кризиса в Европе уже этой зимой», — считает Деев.

По мнению экспертов, ситуация может обернуться чередой банкротств среди европейских поставщиков энергоресурсов. Наряду с этим уже сейчас в регионе наблюдается рекордный рост цен на уголь и нефть, что в совокупности ведёт к ускорению инфляции в Европе.

«Соответственно, Европейскому центробанку и регуляторам стран, не входящих в еврозону, придётся ужесточать монетарную политику раньше, чем планировалось. Возможно, речь пойдёт о преждевременном сворачивании стимулирующих мер, что будет негативно воспринято бедными слоями европейского населения. Так что не исключены и новые политические потрясения», — предположила Наталья Мильчакова.