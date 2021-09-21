«Гораздо удобнее и проще»: в России пособия и выплаты будут начисляться автоматически с 2022 года

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, с 2022 года социальные выплаты и пособия в стране будут начисляться автоматически, в беззаявительном порядке. Кроме того, минимальный размер оплаты труда планируется повысить до 13,6 тыс. рублей, что увеличит доходы 3 млн россиян. Глава кабмина также рассказал о планах властей в ближайшие три года нарастить бюджетные траты на выполнение всех обязательств государства перед гражданами. Эксперты считают, что меры поддержки станут носить более адресный характер.

С 2022 года россияне будут получать пенсии, пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, и другие выплаты в беззаявительном порядке. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, начисление средств будет происходить «автоматически, в электронном виде, что гораздо удобнее и проще».

«Не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свои силы на сбор справок, документов и ожидания в очередях», — отметил Мишустин во время заседания правительства.

Также премьер рассказал о запланированном с 2022 года повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 13,6 тыс. рублей. В результате такого решения власти ожидают увеличения заработной платы почти 3 млн человек, добавил глава кабмина.

По итогам заседания правительство одобрило проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ планируется внести на рассмотрение в Государственную думу до 1 октября.

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Как пояснил Михаил Мишустин, бюджет ориентирован на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. При этом в ближайшие три года власти будут только увеличивать расходы на эти цели.

«Например, финансирование национальных проектов в 2024 году к уровню 2020 года вырастет более чем на треть. Почти в четыре раза больше средств направим на реализацию задач, которые глава государства поставил в послании Федеральному собранию», — рассказал премьер.

Согласно проекту, общий объём расходов государственной казны будет устойчиво расти. В 2022 году соответствующая сумма составит 23,61 трлн рублей, в 2023-м — 25,1 трлн, а в 2024-м — почти 26,15 трлн рублей.

Бюджетные доходы также будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. Как ожидается, в 2022 году в казну поступит чуть больше 25 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, а в 2024-м — 25,83 трлн.

Таким образом, в течение следующих двух лет доходы государственной казны будут превышать расходы — профицит бюджета в 2022 и 2023 годах составит 1,41 трлн и 435 млрд рублей соответственно. Между тем в 2024-м бюджет может быть исполнен с дефицитом в размере 315 млрд рублей.

«В первую очередь власти сосредоточатся на стимулировании роста реальных доходов населения. На этом фоне в долгосрочной перспективе растущая социальная повестка может привести к увеличению бюджетных трат и возникновению дефицита в 2024 году», — объяснил в интервью RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В то же время доходы бюджета будут расти во в многом за счёт подорожания экспортируемых Россией товаров, считает заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. В частности, специалист отмечает предполагаемое повышение или сохранение высоких цен на топливо, металлы, древесину и продукты лесопереработки.

«Темпы роста мирового ВВП сверхвысокие в этом году на фоне восстановления после пандемии. Это стимулирует спрос на основные товары, торгуемые в мире. Опережающими темпами растёт спрос на сырьё, включая российское», — объяснил Миронов в разговоре с RT.

Для борьбы с бедностью

Как заявил во вторник президент России Владимир Путин, уже к 2024 году властям необходимо добиться значимого прогресса по всем национальным целям. В этом ключе федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим и требует «максимальной проработанности, концентрации сил и средств» на приоритетных направлениях, подчеркнул глава государства.

«В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни — один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», — добавил Путин.

В 2022 году на достижение национальных целей из бюджета планируется выделить 3,6 трлн рублей, в 2023-м — 3,9 трлн, а в 2024-м — 4 трлн рублей. Об этом 21 сентября сообщил министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, в первую очередь средства пойдут на снижение уровня бедности.

«Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей», — подчеркнул глава Минфина.

По данным Всемирного банка, в 2020-м уровень бедности в России снизился с 12,3 до 12,1%. Более того, в 2021 году значение может достичь 11,4%, прогнозируют специалисты организации. При этом в правительстве ожидают, что в 2023-м показатель дополнительно опустится до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%.

«Скорее всего, в обозримой перспективе власти будут постепенно уменьшать расходы на поддержку бизнеса и больше внимания уделять развитию экономики. Крупный бизнес в целом сейчас хорошо себя ощущает, в то время как малый и средний хотя и требует поддержки, но уже не такой значительной, как это было в пандемию. В свою очередь, поддержка людей должна стать более адресной и будет носить ярко выраженный характер», — заключил Александр Абрамов.