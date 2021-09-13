В беззаявительном порядке: с 2022 года пособия по беременности в России будут начисляться автоматически

С 2022 года Министерство труда и социальной защиты России планирует в автоматическом режиме начислять пособия по беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка. Для получения средств не потребуется подавать заявление. Более того, как отметили в Минтруде, россиянам не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Как отмечают эксперты, инициатива позволит компаниям сократить расходы, а родителям — больше времени уделить семейным делам и заботе о ребёнке.

С 2022 года в России пособия по беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться автоматически. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В пресс-службе ведомства отметили, что гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Для автоматического начисления пособий изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС).

«С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности). Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будут осуществляться напрямую страховщиком — ФСС», — рассказали в министерстве.

Как пояснили в Минтруде, сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГСа. На основе этих данных Фонд социального страхования будет назначать пособия по беременности и родам, а также выплаты в связи с рождением ребёнка.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что благодаря переходу на электронные больничные работнику не придётся приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. Так, номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.

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«Инициатива положительно отразится на населении, поскольку переход на электронный документооборот экономит время как самих работающих граждан, так и работодателей. Многие вопросы сегодня уже решаются в таком проактивном режиме, и благодаря системе межведомственного взаимодействия сотрудники предприятий могут сфокусироваться на более важных рабочих вопросах», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Похожую точку зрения выразил и шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По его словам, новая система начисления пособий позволит гражданам высвободить дополнительное время, в результате чего у россиян появится возможность больше сосредоточиться на семейных делах и заботе о ребёнке вместо похода по инстанциям.

«Для общества в любом случае выгоднее, если члены семьи заняты полезной деятельностью вместо того, чтобы лишний раз собирать справки. То же, хотя и в меньшей степени, касается и документооборота по больничным. Особенно это актуально в пандемию, когда забот, связанных с отсутствием работников из-за болезни или карантинных мер, у работодателей явно прибавилось», — добавил Пушкарёв в беседе с RT.

По мнению Светланы Бессараб, за счёт нововведения предприятия в определённой степени смогут сократить сопутствующие расходы. Более того, как подчеркнула депутат, переход на электронный документооборот — это гарантия того, что семьи получат деньги вовремя и без задержек.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Отметим, что сумма пособия по беременности и родам зависит от финансового положения женщины. Выплату рассчитывают на основе среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если женщина до выхода в декрет официально работала, то сумма выплаты составит 100% от среднего заработка за два года.

Средства начисляют женщинам за весь период отпуска по беременности и родам. При появлении одного ребёнка это 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после). Для родов с осложнением и многоплодной беременности сроки составляют 156 и 194 дня соответственно.

По данным ФСС, в 2021 году при рождении одного ребёнка сумма пособия варьируется от 58,9 тыс. до 340,8 тыс. рублей, при осложнённых родах — от 65,6 тыс. до 379,7 тыс. рублей, а при рождении сразу двух и более детей — от 81,6 тыс. до 472,2 тыс. рублей. В свою очередь, размер единовременной выплаты в связи с рождением ребёнка составляет 18,9 тыс. рублей.

Отметим, что если у женщины не было официальной работы, пособие по беременности ей не положено. В то же время она может претендовать на единовременную выплату в связи с рождением ребёнка.