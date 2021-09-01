Обжалование штрафов онлайн, правила перевозки животных, «Пушкинская карта»: что изменится в жизни россиян в сентябре

С сентября в России вступят в силу новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Также с этого месяца ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей будут получать кураторы допсекций в колледжах и техникумах. Ещё одно нововведение касается автомобилистов — они смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал Госуслуг. Кроме того, в сентябре стартует всероссийская программа «Пушкинская карта» для граждан в возрасте от 14 до 22 лет, которые смогут за счёт государства посещать театры, музеи и концертные залы. Об этих и других законодательных изменениях — в материале RT.

«Гаражная амнистия»

С 1 сентября вступает в силу закон о «гаражной амнистии», который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года.

Теперь граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. При этом речь идёт не только о капитальных строениях, но и о некапитальных, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

globallookpress.com

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Обжалование дорожных штрафов онлайн

С 1 сентября вступает в силу новая схема получения и обжалования штрафов ГИБДД. С этого дня постановление, направленное через единый портал Госуслуг, считается вручённым, если пользователь зашёл в личный кабинет. Как отмечается в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, норма касается только лиц, отказавшихся от получения штрафов в бумажном виде через почту.

С момента получения постановления у гражданина есть десять дней для обжалования штрафа на портале, а ответ придёт заявителю в электронном виде в течение трёх дней после принятия решения.

Ранее жалобу на штрафы можно было подавать лично или по почте.

«Путешествую без COVID-19» для иностранцев

С 1 сентября граждан ряда иностранных государств при пересечении границы РФ обяжут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при помощи мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Речь идёт о тех, кто будет въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Указанные нормы не будут распространяться на иностранцев, которые въезжают в РФ из третьих государств через территории стран — участниц ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Между тем данные туристы должны иметь справку с результатами отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

РИА Новости

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«Путешествую без COVID-19» — современное решение, которое позволяет вернуть прозрачность границ, содействуя снижению риска проникновения вируса на территории стран. Приложение первоначально разработано для государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — поясняли в Роспотребнадзоре.

Новый формат ведения трудовых книжек

1 сентября меняется форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Отныне в документе увеличивается число разворотов для сведений о работе и сокращается количество разворотов для сведений о награждении. На титульном листе добавлена отметка о том, что печать ставится только при её наличии. При этом трудовые книжки будут выдавать только в случае их повреждения или утраты.

Теперь записи в трудовой книжке могут выполняться не только рукописно, но и с использованием технических средств путём переноса красителей или печати.

Кроме того, более детально прописан порядок выдачи дубликата трудовой книжки при наличии в ней записи, признанной недействительной, а работодатели получили возможность самостоятельно разрабатывать журналы учёта бланков и учёта трудовых книжек и вкладышей.

РИА Новости

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Доплаты кураторам в колледжах и техникумах

С начала учебного года преподаватели, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием и проводят воспитательную работу, будут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей за дополнительную нагрузку. Ранее подобная выплата была назначена классным руководителям в школах.

Правительство России выделит на эти цели почти 2,8 млрд рублей.

«При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы поддержать людей, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения», — говорил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Единовременная выплата пенсионерам

В сентябре все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Как отмечал Владимир Путин, данная выплата призвана дополнительно поддержать вышедших на пенсию граждан РФ, которые столкнулись с множеством незапланированных расходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Подчеркну: выплата в размере 10 тыс. рублей будет проведена именно всем пенсионерам. И работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Я попрошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения», — сказал президент в ходе выступления на съезде «Единой России».

Также по теме «Из-за связанной с эпидемией нагрузки»: Путин призвал максимально оперативно провести единовременную выплату пенсионерам В сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в указах, подписанных...

Согласно данным Минтруда, выплату получат около 43 млн пенсионеров. В Пенсионном фонде России указали, что её проведение будет осуществлено «в беззаявительном порядке на основании имеющихся у ПФР сведений».

Новые требования к курилкам

Вступают в силу новые требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе и изолированных помещений для курения внутри зданий.

В частности, места на открытом воздухе должны оснащаться спецзнаком «Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции», пепельницами и искусственным освещением для тёмного времени суток.

Аналогичные требования касаются изолированных помещений, но там также должны быть блокирующие распространение дыма двери, а внутри — огнетушители, система вентиляции, информационные материалы о вреде никотинсодержащей продукции с номерами горячих линий организаций, помогающих в лечении табачной зависимости. При этом курилки в аэропортах должны быть оборудованы таким образом, чтобы нельзя было наблюдать за потребителями табака.

Добавим, что действие документа также распространяется на курение вейпов и электронных сигарет.

Перевозка животных ж/д транспортом

С сегодняшнего дня действуют новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Теперь они разделяются на две категории: животные, которых можно провозить в пассажирских поездах, и животные, для транспортировки которых необходимы грузовые вагоны. Для обеих групп необходимо наличие ветеринарных сертификатов.

При этом для транспортировки животных из второй категории отправитель обязан обеспечить животных запасами корма и воды, а также подстилкой на весь путь следования.

Сопровождающий персонал, в свою очередь, обязан уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора о случаях массового или единичного заболевания животных или их отказе от еды или пищи.

Новые правила оплаты больничного

С 1 сентября 2021 года россияне смогут получать максимальные выплаты по больничному листу по уходу за ребёнком до семи лет включительно независимо от стажа.

Выплаты будут осуществляться из бюджета Фонда социального страхования. Родителям не нужно будет оформлять какие-либо дополнительные документы.

Ранее действовали общие правила, согласно которым размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц, при стаже до пяти лет, 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц, при стаже 5—8 лет, если же стаж более 8 лет — 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

Маркировка молочной продукции

С 1 сентября производители молочной продукции, предприниматели и экспортёры будут должны маркировать продукцию сроком годности более 40 дней, в составе которой есть натуральное молоко. В список, подходящий под эти требования, входят в том числе йогурт, кефир, творог, сливочное масло и сливки.

Маркироваться не будут молочная продукция, масса нетто которой составляет не более 30 граммов, молочная продукция, упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли, питание для детей до трёх лет, а также специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

Перевод детей на семейное обучение

Начиная с первого дня осени 2021 года родители в РФ получат возможность переводить детей на семейное обучение без объяснений. Понадобится только заблаговременное уведомление школы о решении по переводу, а также определение времени, в которое ребёнку нужно будет ходить в школу для сдачи аттестаций. Если выяснится, что ребёнок не овладел программой, его оставят на второй год и обяжут ходить на уроки в школу.

«Пушкинская карта»

С 1 сентября стартует всероссийская программа «Пушкинская карта» для лиц в возрасте от 14 до 22 лет. Её цель — популяризация культурных мероприятий в РФ. В рамках программы школьники и студенты смогут за счёт государства посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории.

Для оформления карты необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», где будут указаны места, участвующие в программе.

Студенты смогут получать несколько квалификаций

Студенты вузов и колледжей смогут получить во время обучения сразу несколько квалификаций, следует из поправок в Федеральный закон «Об образовании». Также они смогут менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты.

Документ гласит, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по укрупнённым группам, в том числе по областям профессиональной деятельности.

Электронный сертификат для инвалидов

С 26 сентября в перечень способов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации войдёт электронный сертификат.

Им можно воспользоваться для покупки технического средства реабилитации в любом магазине, в том числе онлайн. При этом выбор способа остаётся за получателем поддержки.