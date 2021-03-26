В Росреестре прокомментировали закон о гаражной амнистии

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В Росреестре рассказали подробности о законе о гаражной амнистии.
В Росреестре прокомментировали закон о гаражной амнистии
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Российская газета».

Под действие документа подпадают гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 31 декабря 2004 года. Речь идёт прежде всего о капитальных сооружениях, имеющих фундамент и стены.

Не подпадают под амнистию самострой и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Для легализации гаража нужно обращаться в органы местного самоуправления. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов.

Как предполагается, закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Бесплатно получить в собственность землю под построенным когда-то гаражом можно до 1 сентября 2026 года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.

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