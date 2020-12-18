В Мосгордуме оценили правовую обстановку вокруг гаражей в России

Член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук оценила, как обстоит в России ситуация с гаражами с юридической точки зрения.

Как сообщает НСН, в рамках тематической пресс-конференции она отметила, что в настоящий момент легальные гаражи в России находятся вне правового поля, чем пользуются региональные власти.

«Сейчас легальные гаражи — не ракушки, не самострой — находятся в правовом вакууме. С конца 2000-х начали разрываться арендные отношения с владельцами гаражей, которые существовали ещё с советского времени. И гаражи стали признаваться незаконными и сноситься», — рассказала она.

По её словам, правительство Москвы, зная, что вскоре будет внесена гаражная амнистия, стало ускоренно сносить гаражи.

«Часть гаражников не согласились на полагающуюся компенсацию... Но очевидно, что эти суммы не дотягивают даже до половины рыночной стоимости», — добавила Янчук.

Отмечается, что в России с 2021 года вступает в силу закон о «гаражной амнистии», который позволит владельцам гаражей по упрощённой схеме зарегистрировать свои гаражи и участки под ними себе в собственность.

В ноябре газета «Известия» писала, что за год в России на 18% вырос спрос на гаражи и на 40% — на машино-места на паркингах, открытых и крытых стоянках.