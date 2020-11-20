В России вырос спрос на гаражи и машино-места

За год в России на 18% вырос спрос на гаражи и на 40% — на машино-места в паркингах, на открытых и крытых стоянках, заявили аналитики «Авито Недвижимости».

Об этом сообщает газета «Известия».

Средняя стоимость гаража оценивается в 250 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом она не изменилась.

Машино-места стоят в среднем 600 тыс. рублей. Цены выросли на 3%.

В отдельных городах, в том числе в Севастополе и Челябинске, за год спрос увеличился более чем в 2,5 раза.

«Машино-места относительно недавно стали полноценными объектами недвижимости: с 1 января 2017-го вступил в силу 315-ФЗ, по которому они стали самостоятельными объектами права. Это позволило оформлять их в собственность и совершать сделки с их участием», — заявил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.