До 1 февраля: Путин поручил внести изменения в закон для защиты соцвыплат россиян от списаний за долги

Владимир Путин поручил до 1 февраля 2022 года внести в закон изменения, запрещающие списание соцвыплат и пособий россиян за долги. Более того, банки должны будут вернуть средства социальной поддержки, снятые ранее со счетов граждан в рамках исполнительных производств по кредитам. Доклад по возвратам денег президент ждёт от ЦБ до 1 ноября.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком внести изменения в законодательство страны для защиты социальных выплат от списаний в рамках исполнительного производства по кредитам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На выполнение поставленной задачи глава государства дал срок до 1 февраля 2022 года. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Предложение запретить автоматическое списание соцвыплат граждан за долги Владимир Путин озвучил ещё 24 августа на втором этапе съезда «Единой России». Как подчеркнул российский лидер, изменить закон необходимо будет сразу после избрания нового состава Госдумы.

«Указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно», — заявлял Путин.

Российский лидер попросил банки безусловно исполнить требования президентских указов. При этом глава государства поручил вернуть россиянам выплаты, ранее списанные по исполнительному производству.

«Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги. С учётом чистой прибыли банков они сделают это легко», — отмечал Владимир Путин.

РИА Новости

© Юлия Зырянова

Для выполнения поручения президент рекомендовал Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями. Доклад по возвратам соцвыплат необходимо будет предоставить главе государства до 1 ноября 2021 года, а в дальнейшем — один раз в квартал. Ответственной за реализацию задачи также назначена Эльвира Набиуллина.

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10 сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги. Как отметил глава фракции в нижней палате парламента Сергей Неверов, принятые ранее соответствующие законы запрещали списывать пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, пособия и ряд других выплат. Между тем некоторые единовременные социальные выплаты выпали из-под действия этих норм.

На этом фоне Неверов отметил, что законопроект станет одним из первых в повестке нового созыва Госдумы ввиду его социальной значимости. Как подчеркнули в «Единой России, направить деньги в пользу долга можно будет только с добровольного письменного согласия гражданина, которое он даёт кредитной организации.

«Эти деньги неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает. Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Примечательно, что даже при добровольном согласии на списание выплаты, если жизненная ситуация гражданина изменилась и ему потребовался возврат этих средств, он сможет обратиться к банку с заявлением в течение 14 дней после списания. Кредитная организация, в свою очередь, обязана будет в течение трёх рабочих дней вернуть деньги на банковский счёт россиянина.

«Суммы социальных трансфертов до сих пор не были как следует защищены от различных взысканий — штрафов, долгов по ЖКХ, кредитов, судебных решений. Эти деньги носят целевой характер, но, к сожалению, были случаи, когда у граждан возникали задолженности, особенно во время пандемии, и деньги от государства могли бы стать единственным средством спасения, но приставы забирали всё. Теперь этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне», — отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Похожей точки зрения придерживается и директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт считает инициативу «разумным манёвром» со стороны государства. Так, после принятия закона люди будут чувствовать себя более защищёнными, уверен специалист.

«Существует такое понятие, как доход, и примерно 65% из этой суммы составляет заработная плата населения. Далее идут средства от сдачи собственности в аренду, деньги, полученные от предпринимательской деятельности, а примерно 20% от всего дохода россиян составляют соцвыплаты. Это пенсии, пособия по беременности и многое другое. Теперь будет чёткое определение этих средств, а приставы и банки не смогут их удержать», — подчеркнул Остапкович в интервью RT.