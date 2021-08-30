«Позволит поддержать доходы более 43 млн граждан»: правительство выделит свыше 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 454 млрд рублей на единовременные выплаты всем пенсионерам страны. Как отметил глава кабмина, средства помогут компенсировать людям расходы, связанные с последствиями пандемии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего инициатива позволит поддержать более 43 млн пенсионеров. При этом, как ожидается, 31 млн граждан получат средства уже 2 сентября.

Правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры», — уточнил Мишустин.

По его словам, инициатива властей позволит компенсировать россиянам те незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись во время пандемии. На этом фоне глава кабмина поручил произвести выплаты «как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей».

Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин подписал два указа — «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

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В первом документе говорится о лицах, проходивших «военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Во втором — о тех, кто является получателем пенсии в России по состоянию на 31 августа 2021 года.

Как отметила в ходе совещания в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова, Пенсионный фонд уже провёл все необходимые обновления информационной системы для перечисления средств. В результате, как ожидается, получится обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок и дополнительных заявлений по принципам социального казначейства.

Всего единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать более 43 млн россиян, отметила Голикова. По её словам, помощь будет предоставлена всем получателям пенсии — пожилым гражданам, людям с инвалидностью, а также семьям, которым положена выплата по случаю потери кормильца. При этом гражданам, получающим пенсии на банковскую карту, средства будут зачислены уже в четверг.

«2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 млн человек. Ещё 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат одновременно с пенсией», — уточнила Голикова.

Как подчеркнула вице-премьер, единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи. Более того, эти средства не повлияют на предоставление других мер поддержки.

«Последнее время мы наблюдаем заметный рост потребительских цен в России. Президент уже отметил, что нынешний размер пенсий несопоставим с ростом инфляции в стране. Поэтому выплаты пенсионерам помогут в том числе компенсировать этот разрыв», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Похожую точку зрения выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в настоящий момент пенсионеры остаются одним из низкодоходных слоёв населения, поэтому больше всего нуждаются в дополнительной поддержке.

«Также стоит отметить, что пенсионеры всегда больше сберегают, чем тратят. Именно поэтому единовременные выплаты данной категории граждан вряд ли приведут к какому-то дополнительному разгону инфляции в стране», — объяснил Остапкович в беседе с RT.

РИА Новости

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Во время совещания в понедельник Михаил Мишустин также напомнил, что 2 августа в России стартовало начисление пособий на школьников. Речь идёт о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам.

По словам Татьяны Голиковой, в настоящий момент на получение выплаты подано 15,3 млн заявлений. Так, средства на общую сумму 202,8 млрд рублей уже перечислены родителям 20,3 млн детей. Всего же поддержка должна затронуть 20,4 млн детей.

«Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали. Работа в соответствии с правительственными документами будет продолжена для тех, кто ещё такую выплату не получил», — подчеркнула Голикова.

По мнению Георгия Остапковича, единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста практически не отразятся на уровне инфляции в стране. В то же время общий эффект для экономики будет позитивным, считает специалист.

«Выплаты подстёгивают потребительский спрос и в конечном итоге увеличивают налоговую базу. Кроме того, всё это помогает расширять производства, снижать безработицу и в целом наращивать ВВП», — отметил экономист.