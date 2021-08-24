«Уделить больше внимания»: Путин призвал поддерживать фермеров для снижения цен на продукты в России

Поддержка фермеров и малого бизнеса на селе будет способствовать снижению цен на продукты питания. С таким заявлением Владимир Путин выступил 24 августа перед участниками съезда «Единой России». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ситуация с ценами в стране по-прежнему остаётся непростой, однако правительство держит этот вопрос на постоянном контроле. С начала года в рамках борьбы с подорожанием товаров власти уже предприняли ряд инициатив, включая заморозку цен на отдельные продукты и повышение вывозных пошлин. Кроме того, в ближайшее время кабмин планирует разработать меры для снижения стоимости перевозки продуктов.

Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, что должно помочь снизить цены на продовольствие в стране. Об этом глава государства заявил во вторник, 24 августа, в ходе выступления перед участниками съезда «Единой России».

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания», — подчеркнул российский лидер.

Согласно оценке Кремля, в настоящий момент ситуация с ценами в стране по-прежнему остаётся непростой. Тем не менее этот вопрос находится на постоянном контроле властей, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счёт есть прямое поручение президента России», — цитирует ТАСС Пескова.

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Как ранее объяснял Владимир Путин, в пользу повышения цен одновременно играют внешние и внутренние факторы, связанные с оживлением активности в мировой и российской экономике. Тем не менее правительство и Центробанк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования, отмечал глава государства.

«Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — заявлял Путин.

Согласно оценке Росстата, в июне 2021 года потребительские цены в России выросли на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным почти за пять лет. Впрочем, уже в июле показатель незначительно снизился — до 6,46%.

Отметим, что за последний год в России сильнее всего подорожали сахар (на 41%) и подсолнечное масло (на 27%). Помимо этого, в цене заметно прибавили куриные яйца (18%), мясо и птица (11%), макаронные изделия (8%) и плодоовощная продукция (6%).

«Сейчас мы наблюдаем восстановительный рост экономики после отмены локдаунов как в России, так и по всему миру. Глобальный спрос разогревается, но предложения пока недостаточно, поэтому стоимость продукции повсеместно растёт», — объяснил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

РИА Новости

© Максим Блинов

С начала года правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы. В частности, были заключены соглашения о заморозке цен на некоторые продукты, выданы субсидии ряду производителей, а также повышены вывозные пошлины.

Предпринятые инициативы властей позволили серьёзно замедлить общий рост цен на продукты в стране. Таким мнением в разговоре с RT поделился сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Если бы правительство искусственно не замораживало цены, договариваясь с поставщиками и торговыми сетями, продуктовая инфляция могла бы быть в полтора раза выше текущих значений. Поэтому действия кабмина как относительно заморозки цен на продукты, так и по работе с демпфером на топливо можно признать эффективными», — считает эксперт.

Давление на цены

В качестве дополнительной меры по сдерживанию продовольственной инфляции власти планируют разработать решения для снижения цен на услуги по перевозке продуктов. Соответствующее поручение во вторник озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Примечательно, что на долю логистики приходится порядка 15—20% стоимости продукта, рассказал Николай Переславский. Также, по его словам, одновременно с действиями властей сдерживающее влияние на цены в ближайшее время будет оказывать сезонный фактор. В частности, речь идёт о поступлении на рынок дополнительных объёмов плодоовощной продукции в связи с новым урожаем.

«Судя по урожайности в этом году, каких-либо дополнительных мер уже может не понадобиться. Вместе с тем контроль со стороны властей всё равно будет необходим как минимум до зимы», — считает специалист.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года инфляция в России составит 5,7—6,2%. При этом, как полагает Никита Масленников, уже в сентябре показатель может опуститься до 5,8%. В дальнейшем рост цен будет замедляться в силу естественных причин, считает профессор департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Ануреев.

«В течение полугода государство может эффективно сдержать цены на продовольствие, но после этого необходимо пересматривать многие структурные вопросы. Впрочем, рост цен сейчас уже приостанавливается. В дальнейшем цены не смогут расти бесконечно и они просто упрутся в платежеспособный спрос», — рассказал Ануреев в интервью RT.