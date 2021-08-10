Горючее равновесие: в правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо

По словам вице-премьера Александра Новака, власти рассматривают вариант ограничения экспорта бензина из страны. Более того, замглавы правительства предложил временно запретить продажу топлива трейдерами для сдерживания роста цен в опте. По оценкам экспертов, сейчас потребление горючего в России уверенно растёт на фоне туристического сезона. В этих условиях дополнительные меры со стороны государства будут способствовать удешевлению бензина на автозаправках, считают специалисты.

Правительство сохраняет за собой возможность ввести временный запрет на поставки за рубеж энергетического сырья в качестве одной из мер по сдерживанию цен на горючее. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации», — заявил Новак.

Как отметил замглавы кабмина, власти внимательно следят за динамикой биржевых котировок и по результатам мониторинга принимают оперативные решения. Так, правительство уже повысило норматив продажи автомобильного топлива с 11% до 12% для нефтяных компаний.

«Также считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива непроизводителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и об ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — добавил Новак.

По мнению аналитиков, подобные шаги позволят оперативно нарастить объём запасов горючего. В свою очередь, высокий уровень резервов должен снизить нагрузку на производителей топлива в высокий сезон и замедлить удорожание бензина, уверен главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

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В июле цены на наиболее востребованные марки бензина, АИ-92 и АИ-95, обновили исторические максимумы. Всего за первые два месяца лета стоимость АИ-92 в оптовых продажах выросла на 6,5%, в то время как АИ-95 подорожал на 4,3%. Об этом свидетельствуют данные на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Удорожание топлива во многом было связано с увеличением спроса на горючее на фоне начала туристического сезона. Такое мнение в разговоре с RT выразил старший аналитик компании Esperio Ян Кароль.

«В этот период спрос на бензин и в России, и в мире традиционно высок, потому что поддерживается туристическим сезоном. Более того, в 2021 году летний всплеск потребления сырья был усилен смещением акцента на автомобильный туризм», — подчеркнул Кароль.

Помимо этого, к подорожанию бензина в стране привёл рост мировых цен на энергосырьё, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренёв. В этих условиях нефтяным компаниям стало выгоднее поставлять за рубеж свою продукцию, что спровоцировало дефицит горючего на внутреннем рынке.

«Сейчас мы наблюдаем заметное снижение нефтяных котировок: нефть колеблется в районе $69 за баррель, что на 10% ниже показателей июля. Этот фактор должен оказать позитивное влияние на стоимость горючего в ближайшей перспективе. Также помогает сдержать удорожание топлива действие демпфирующего механизма», — добавил эксперт.

РИА Новости

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Отметим, что после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России заключило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Впрочем, поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости для трейдеров было невыгодно. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было выгоднее продавать энергетическое сырьё за рубежом.

На этом фоне с 1 января 2019 года власти запустили демпфирующий механизм. По его условиям, государство стало возмещать нефтяным компаниям недополученные доходы при реализации топлива на внутреннем рынке.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такой подход позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

За счёт действия демпфера с 2019 по 2020 год темпы подорожания бензина на российских автозаправках замедлились в несколько раз. При этом с 1 мая 2021-го власти внесли дополнительные корректировки в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате копании теперь могут претендовать на больший объём компенсаций из бюджета.

В этих условиях опрошенные RT специалисты не ожидают резких скачков стоимости бензина на АЗС. По словам Марка Гойхмана, принимаемые правительством меры должны обеспечить стабильность на внутреннем рынке.

«Помимо этого, в ближайшей перспективе спрос на автомобильное топливо также начнёт снижаться. Так, к сентябрю подойдёт к концу автомобильный сезон. Ещё через несколько несколько месяцев завершится сбор урожая», — подчеркнул аналитик.

Согласно оценкам Яна Кароля, к концу лета средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 могут вырасти до 45,9 и 50,9 рублей за литр соответственно. А по итогам 2021 года он прогнозирует рост показателей до 46,7 и 52 рублей. Таким образом, годовое увеличение показателя не превысит уровень инфляции, заключил эксперт.