Время урожая: как снижение мировых цен на продовольствие может отразиться на стоимости продуктов в России

Мировые цены на продукты снижаются второй месяц подряд после резкого роста весной текущего года. По данным ООН, сильнее всего подешевели зерновые, молочная продукция и растительные масла. Опрошенные RT эксперты объясняют это замедлением глобальной инфляции и высокими темпами производства продовольствия. Как полагают аналитики, общее снижение продуктовых цен должно затронуть и Россию. Более того, новый урожай и правительственные меры по поддержке отрасли могут привести к удешевлению товаров уже осенью.

В июле 2021 года мировые цены на продовольствие снизились на 1,2%. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Как подсчитали специалисты, соответствующий ценовой индекс в прошлом месяце достиг отметки 123 пункта.

«Зафиксированное в июле снижение обусловлено сокращением цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла», — говорится в докладе ФАО.

По данным организации, продукты в мире дешевеют второй месяц подряд после резкого роста весной текущего года. Так, в мае индекс продовольственных цен превысил 127 пунктов и достиг максимального значения с сентября 2011 года. Такое положение дел во многом было связано с последствиями пандемии, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Для поддержки своих экономик в период пандемии большинство стран запустили печатные станки и увеличили денежную эмиссию. Такая политика привела к ускорению мировой инфляции, в результате чего начали дорожать все реальные активы, в том числе и продовольствие. Сейчас инфляционные риски снижаются», — отметил собеседник RT.

Впрочем, как заметил специалист, смягчение карантинных ограничений и возобновление работы большинства предприятий привело к росту глобального производства продовольствия. Между тем спрос на ряд продуктов ежедневного потребления не изменился. В этих условиях на глобальных торговых площадках образовались излишки продукции, что также способствовало снижению цен, добавил Остапкович.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Помимо этого, в пользу удешевления продуктов питания сыграли и высокие темпы вакцинации населения в мире. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Успехи медицины приводят к увеличению числа вакцинированных граждан. В результате работники без страха заражения могут в полном объёме выполнять свои трудовые обязанности, в том числе и те сотрудники, которые работают в агропромышленном комплексе и трудятся на полях», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, на динамику глобальных цен на продукты позитивно повлияли погодные факторы, рассказал RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. В настоящее время столь сильной засухи, как в 2020 году, в ключевых странах-производителях уже не наблюдается, что положительно сказывается на объёмах урожая, объяснил эксперт.

На одной волне

По словам аналитиков, в случае сохранения позитивной тенденции на мировых рынках в последующие месяцы увеличение стоимости продуктов может замедлиться и в России. В июне годовые темпы роста потребительских цен в России ускорились до 6,5%, а уровень продовольственной инфляции вырос до 7,9%. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать в 2016 году.

На фоне роста мировых цен на товары многим российским предприятиям было выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж. В свою очередь, активный экспорт продовольствия привёл к нехватке некоторых товаров в России, в результате чего цены внутри страны дополнительно выросли. Такое мнение в беседе с RT выразил шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Снижение мировых цен, особенно на зерновые и растительное масло, отчасти сократит аппетиты зарабатывающих на экспорте продуктов отечественных производителей. Помимо этого, проблема постепенно решается за счёт действия государственных программ поддержки аграриев», — добавил эксперт.

Тема повышения цен на продукты была затронута и во время ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным. Российский лидер напомнил, что правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы. В частности, были заключены соглашения о заморозке цен на некоторые продукты, выданы субсидии ряду производителей, а также повышены вывозные пошлины.

Более того, российские власти на ежедневной основе продолжают следить за стоимостью продовольствия, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране всё-таки определённые механизмы сдерживания сформулированы и действуют», — подчеркнул представитель Кремля.

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Как полагает Илья Березнюк, в ближайшее время давление на продуктовые цены в России могут оказать также сезонные факторы. На фоне нового урожая в стране должно будет увеличиться предложение плодоовощной продукции.

«Сейчас на российский рынок начинают поступать новые урожаи текущего года. В результате снижаются цены на так называемый борщевой набор, овощи и фрукты. Более того, дешевеют традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых в этом году», — отметил специалист.

На этом фоне заметное торможение продовольственной инфляции в России может начаться уже в конце лета — начале осени, считает Георгий Остапкович. Согласно оценке эксперта, по итогам всего 2021 года средние темпы роста цен на продукты снизятся с текущих 7—8% до 6,6%—6,8%.

«Мировая инфляция в структуре аналогичного показателя в России составляет примерно 40%. Соответственно, при сокращении значения за рубежом у нас в стране темпы роста цен на продукты также замедлятся. При этом, чтобы стабилизировать стоимость продовольствия надолго, необходимо минимизировать зависимость от иностранных товаров, а также зарубежного оборудования и кормов в сельскохозяйственной отрасли», — заключил Остапкович.