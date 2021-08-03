Бодрая динамика: экспорт российского чая может вырасти почти в полтора раза к 2030 году

В течение следующих десяти лет Россия может нарастить экспорт чая почти в полтора раза. Как отмечают аналитики, сейчас ключевые потребители российского продукта — страны СНГ, но в будущем экспортёры могут расширить поставки за счёт выхода на другие торговые площадки, в том числе Китая. При этом увеличение продаж за рубеж будет происходить также благодаря росту объёмов производства внутри страны, считают аналитики. Как в этой ситуации могут измениться цены на чай в России — в материале RT.

В течение следующих десяти лет Россия может нарастить поставки чая за рубеж почти в полтора раза. Если по итогам 2020-го страна экспортировала 20,6 тыс. тонн этого товара, то к 2030 году показатель может достичь 30 тыс. тонн. Такой прогноз во вторник, 3 августа, опубликовали специалисты федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

«К 2030 году экспорт российского чая на зарубежные площадки может вырасти на 45,6% и составить $160 млн», — уточнили RT представители организации.

По словам экспертов, на протяжении последних пяти лет отечественные производители планомерно увеличивают поставки продукта на иностранные рынки. Так, ещё в 2016 году экспортная выручка в отрасли была на уровне $76,3 млн, а по итогам прошлого года показатель вырос почти на 40% и составил $105,4 млн, что позволило стране войти в топ-11 крупнейших экспортёров чая.

Традиционно ключевыми потребителями российского чая выступают Белоруссия, Казахстан, Украина и Киргизия. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Также небольшие продажи товара ведутся в Израиле, Катаре и Латвии. Более того, в последнее время большую популярность набирают некоторые виды российского чая в европейских магазинах экологически чистых продуктов. Сумма каждого контракта на такие поставки составляет десятки миллионов рублей», — отметил эксперт.

За первые пять месяцев текущего года объём продаж чая за границу увеличился на 6% в натуральном и на 5,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 8,8 тыс. тонн ($45,4 млн), свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России(ФТС).

Как полагают эксперты, Россия может оперативно расширить присутствие на мировых рынках чая за счёт продвижения редких сортов. В первую очередь речь идёт об иван-чае и травяных сборах, считает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, сейчас заметно растёт спрос и на чайный лист из Краснодарского края, который считается самым северным видом чая в мире.

«Рынок постоянно нуждается в обновлении, а российские производители могут предложить уникальные сорта, которые будут хорошо продаваться на зарубежных площадках. Например, главными покупателями краснодарского чая могут стать китайцы. Китай — самый крупный потребитель чая в мире, а жители страны любят разнообразные и ранее неизвестные сорта напитка», — подчеркнул собеседник RT.

Gettyimages.ru

© myshkovsky

Кроме того, экспортные поставки чая растут благодаря изменениям в мировых логистических цепочках. Такое мнение в беседе с RT выразил аналитик ГК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его словам, долгое время Россия как крупный потребитель напитка получала товар из Индии, Шри-Ланки, Индонезии и реализовывала его на своей территории, что способствовало налаживанию связей с производителями.

«Теперь же страна постепенно становится транспортным хабом. При этом российские поставщики обладают широкими транспортно-логистическими возможностями и технологическими мощностями по производству и переупаковке товара. Это делает нас конкурентоспособными игроками в отрасли», — отметил эксперт.

Чайный расклад

По данным «Агроэкспорта», с 2016 года уровень самообеспеченности чаем в России вырос более чем на 7% и по итогам 2020 года составил порядка 42,1%. Одновременно потребление напитка среди граждан увеличилось на 8% по сравнению с 2019-м и достигло 261,9 тыс. тонн.

Отчасти подобная динамика объясняется ростом производственных мощностей. Как отмечают аналитики, в 2020 году российскими предприятиями было произведено 131 тыс. тонн чая, что на 16,8% выше уровня 2019-го.

Также по теме «Постоянно принимаются меры»: в Кремле рассказали о решениях по борьбе с ростом цен на продукты Правительство ежедневно отслеживает ситуацию на продуктовом рынке и постоянно принимает меры по сдерживанию цен. Об этом заявил...

По словам Петра Пушкарёва, в Краснодарском крае сосредоточено большинство крупных компаний, на которые приходится основной процент производимой чайной продукции в стране. Помимо этого, чайные плантации располагаются в Ставропольском крае, на Кавказе и на Урале, рассказала в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По оценкам специалистов, рост объёмов собственного производства может позитивно сказаться на стоимости чая на российских прилавках. Согласно данным Росстата, с начала года его розничная стоимость по стране увеличилась на 3%. Между тем темпы роста цен на чай остаются заметно ниже уровня годовой инфляции (6,5%).

«Производимых конечных продуктов из чайного листа масса — это как пакетированный чай, чьё производство совсем недорогое, так и чайные смеси, в которых доля самого чайного листа минимальная. В категории таких товаров цены останутся на прежнем уровне, несмотря на рост производственных мощностей в стране. При этом на чистые чайные сорта розничная цена может перестать подниматься столь быстрыми, как было ранее, темпами», — отметила Бодрова.

Не ожидают резкого удорожания чая в рознице и участники рынка. По словам Рамаза Чантурии, в настоящий момент на территории России фасуется около 95% всей импортной чайной продукции, что делает товар достаточно доступным.

«Фасовка происходит в основном на территории Ленинградской и Московской областей, что позволяет сделать логистические цепочки удобными и экономичными. Более того, на снижение себестоимости продукта влияют также увеличение объёмов экспорта и наращивание темпов производства внутри страны», — заключил эксперт.