Для всех категорий: Путин предложил выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей
- РИА Новости
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Президент России Владимир Путин предложил в текущем году разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Об этом он сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».
«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал он.
Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание категории граждан, чьи доходы напрямую зависят от государства, и напомнил, что для пенсионеров предусмотрена программа индексаций.
«Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча на повышение инфляцией подъедается», — заметил президент.
Путин пояснил, что реальная инфляция для пожилых граждан России оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления: они не часто ездят за границу и не покупают вещи премиального класса, однако «по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%».
Вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. рублей можно будет после того, как инфляция вернётся в заданные параметры, отметил президент.
«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС», — поручил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT высказал мнение, что предложенные президентом выплаты придадут импульс развитию отечественной промышленности, так как деньги в итоге будут использованы для покупок различных вещей.
«Как мы понимаем, деньги, которые получат пенсионеры, пойдут на потребление прежде всего качественных отечественных недорогих товаров, поэтому это будет помощь и национальной экономике, и пенсионерам», — подчеркнул Гутенёв.
«Это замечательное предложение, которое порадует пенсионеров, а деньги будут совсем не лишними», — сказал он.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский высказал предположение, что на выплаты потребуется примерно 500 млрд рублей.
- РИА Новости
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«Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии: у нас порядка 3,5 млн человек, то есть это порядка 35 млрд рублей (потребуется. — RT). Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то миллиона полтора-два. Где-то до 500 млрд рублей потребуется на выплаты», — отметил он.
Сенатор добавил, что «если есть образовавшаяся экономия в пенсионной системе, её используют».
«Плюс передача из федерального бюджета средств на прямые выплаты в соответствии с требованиями. Либо это будет указ президента, либо это будет закон, в соответствии с которым будут выплачены эти суммы», — рассказал он RT.
Напомним, 17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что пенсии по старости неработающим пенсионерам также будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.
С начала пандемии коронавирусной инфекции российские власти приняли большой пакет мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения инфекции, в том числе оказание помощи семьям с детьми, туристической отрасли, арендаторам и самозанятым.
Так, россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет смогли получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка.
Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогли воспользоваться ещё одной мерой поддержки и в течение нескольких месяцев получать выплату 5 тыс. рублей на ребёнка.
Кроме того, Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июня 2020 года были увеличены размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Помимо этого, в России с 1 февраля размер ряда социальных пособий был увеличен на 4,9%.
Индексация затронула такие выплаты, как единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Кроме того, повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий граждан.