Для всех категорий: Путин предложил выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил в текущем году разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Глава государства подчеркнул необходимость уделять особое внимание категории граждан, чьи доходы напрямую зависят от государства. Путин отметил, что выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: работающих, неработающих, а также военных, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам.

Президент России Владимир Путин предложил в текущем году разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. Об этом он сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал он.

Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание категории граждан, чьи доходы напрямую зависят от государства, и напомнил, что для пенсионеров предусмотрена программа индексаций.

«Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча на повышение инфляцией подъедается», — заметил президент.

Путин пояснил, что реальная инфляция для пожилых граждан России оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления: они не часто ездят за границу и не покупают вещи премиального класса, однако «по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%».

Вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. рублей можно будет после того, как инфляция вернётся в заданные параметры, отметил президент.

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС», — поручил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT высказал мнение, что предложенные президентом выплаты придадут импульс развитию отечественной промышленности, так как деньги в итоге будут использованы для покупок различных вещей.

«Как мы понимаем, деньги, которые получат пенсионеры, пойдут на потребление прежде всего качественных отечественных недорогих товаров, поэтому это будет помощь и национальной экономике, и пенсионерам», — подчеркнул Гутенёв.

«Это замечательное предложение, которое порадует пенсионеров, а деньги будут совсем не лишними», — сказал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский высказал предположение, что на выплаты потребуется примерно 500 млрд рублей.

РИА Новости

© Виталий Аньков

«Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии: у нас порядка 3,5 млн человек, то есть это порядка 35 млрд рублей (потребуется. — RT). Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то миллиона полтора-два. Где-то до 500 млрд рублей потребуется на выплаты», — отметил он.

Сенатор добавил, что «если есть образовавшаяся экономия в пенсионной системе, её используют».

«Плюс передача из федерального бюджета средств на прямые выплаты в соответствии с требованиями. Либо это будет указ президента, либо это будет закон, в соответствии с которым будут выплачены эти суммы», — рассказал он RT.

Напомним, 17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что пенсии по старости неработающим пенсионерам также будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

Также по теме Будут учитываться недвижимость и проценты по вкладам: Минтруд изменит правила выплат на детей от трёх до семи лет Минтруд сообщил, что с апреля изменятся правила выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия теперь может...

С начала пандемии коронавирусной инфекции российские власти приняли большой пакет мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения инфекции, в том числе оказание помощи семьям с детьми, туристической отрасли, арендаторам и самозанятым.

Так, россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет смогли получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогли воспользоваться ещё одной мерой поддержки и в течение нескольких месяцев получать выплату 5 тыс. рублей на ребёнка.

Кроме того, Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июня 2020 года были увеличены размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Помимо этого, в России с 1 февраля размер ряда социальных пособий был увеличен на 4,9%.

Индексация затронула такие выплаты, как единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Кроме того, повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий граждан.