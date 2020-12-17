Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%, сообщил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%», — сказал глава государства.

По его словам, сделано всё, чтобы это обеспечить.

Возобновление индексации тем, кто работает, возможно при условии бюджетной обеспеченности и власти об этом думают, добавил российский лидер.

Ранее в Минтруде рассказали, что размер пенсии в следующем году в среднем увеличится на 1 тыс. рублей.