Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
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«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%», — сказал глава государства.
По его словам, сделано всё, чтобы это обеспечить.
Возобновление индексации тем, кто работает, возможно при условии бюджетной обеспеченности и власти об этом думают, добавил российский лидер.
Ранее в Минтруде рассказали, что размер пенсии в следующем году в среднем увеличится на 1 тыс. рублей.