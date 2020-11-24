«В среднем увеличится на тысячу рублей»: в Совфеде рассказали о размере индексации пенсий в 2021 году

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 6,3% — в среднем на 1 тыс. рублей. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Как ранее сообщали в Минтруде, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 17 443 рубля. Бибикова также рассказала об индексации примерно на 2,6% социальных пенсий и на 3,8% ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам, в том числе выплаты по старости, будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — напомнила сенатор.

«Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7—3,8%. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — сказала Бибикова.

Также сенатор сообщила, что с 1 февраля на 3,8% будут повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Для этих категорий граждан размер индексации определяется, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

«С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6%, но показатель ещё может быть скорректирован», — добавила Бибикова.

Ранее в пресс-службе Министерства труда РФ сообщали, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рублей. В общей сложности на эти цели будет направлено 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд будут направлено на ряд других выплат по линии ПФР. Всего ведомство обеспечит выплаты 43 млн человек.

Кроме того, в июле в Минтруде подчёркивали, что в 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

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Вместе с тем к 1 января 2021 года должен завершиться перевод граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты, на карты национальной платёжной системы «Мир».

«С 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов — получателей пенсий и иных социальных выплат, операции по которым осуществляются только с использованием карт «Мир», — говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ.

Переход на карты «Мир» начался с 2017 года по требованию Федерального закона «О национальной платёжной системе». При этом завершиться этот процесс должен был 1 июля 2020-го, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране этот срок был продлён Банком России сначала до 1 октября, а затем до 31 декабря 2020 года.

«Большинство пенсионеров переведены на карты «Мир» и уже ими пользуются. Тем не менее часть пенсионеров по каким-то причинам эти карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно, и банки смогут выполнить все свои обязательства», — поясняла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Индексация для работающих пенсионеров

Добавим, что индексация пенсий работающих пенсионеров в России была приостановлена с 1 января 2016 года. Тогда это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале октября Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации выплат этой категории граждан.

В ноябре Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту из-за отсутствия решений по этому вопросу.

«Федерация независимых профсоюзов России неоднократно поднимала вопрос перед правительством РФ о необходимости восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам. К сожалению, до настоящего времени этот вопрос не нашёл положительного решения», — говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова.

13 ноября пресс-секретарь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что этот вопрос будет обсуждаться кабинетом министров РФ.

«Вопрос всё-таки находится в ведении правительства и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счёт», — заявил официальный представитель Кремля.