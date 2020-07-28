«Вносятся уточняющие поправки»: Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

В правительство внесён законопроект с поправками по синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов относительно перечисления незаконно полученных денежных средств в Пенсионный фонд России. Об этом сообщили в Минфине. С 2019 года в ПФР стали поступать средства, полученные от продажи конфискованного имущества по «коррупционным» статьям. Как отмечал генпрокурор Игорь Краснов, в 2019-м сумма взысканий составила около 21,4 млрд рублей.

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд необходимы для синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — приводит текст сообщения ТАСС.

Как отметили в Минфине, законопроект уже подготовлен и внесён в правительство. Изменения могут вступить в силу до конца года.

«В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ», — пояснили в министерстве.

Напомним, с 2019 года все средства, конфискованные по «коррупционным» статьям, поступают в Пенсионный фонд РФ. Как сообщал генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе доклада перед Советом Федерации, в 2019-м суды по заявлениям прокуроров взыскали с коррупционеров имущества на сумму около 21,4 млрд рублей. Наибольшее количество коррупционных дел было выявлено в Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях и на Камчатке.

Вместе с тем, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в этом году сумма изъятий средств в рамках коррупционных дел уже составляет порядка 20 млрд рублей.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

В марте Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную из России валюту, а также переводы нерезидентам при использовании подложных документов.

«Рациональный шаг»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова положительно отнеслась к инициативе Министерства финансов.

«Мы знаем, что бюджет Пенсионного фонда дотационный, это не повредит в любом случае. Поэтому на законных основаниях эти средства будут конфисковываться и перечисляться в бюджет фонда для выплаты пенсий. Конечно, безусловно, оцениваю положительно (данные поправки. — RT)», — пояснила сенатор в беседе с RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв также отметил, что ПФР достаточно активно получает дотации за счёт государства.

«Каких-то избыточных ожиданий, что кардинально что-то изменится, у меня нет, но в целом, это вполне такой рациональный, разумный шаг. Я уверен, это тот ход, который будет понятен населению нашей страны, и я думаю, что ничего, кроме положительных эмоций, не вызовет», — пояснил парламентарий.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец также обратил внимание на дефицитность Пенсионного фонда России.

«История очень простая, тут нет особых подводных камней. Поэтому это техническая мера, которая будет просто направлять полученные деньги, связанные с конфискацией средств, в Пенсионный фонд, минуя правительство. Логистика финансового потока немного меняется. Каким-то образом принципиально решить проблему недостатка средств в Пенсионном фонде не удастся. А с точки зрения техники — почему нет? Можно деньги направлять напрямую, минуя бюджет», — сказал Зубец в эфире радио Sputnik.

Обратим внимание, что во вторник, 28 июля, в Министерстве труда выступили с сообщением относительно Пенсионного фонда России. В Минтруде пообещали, что рост реальных пенсий в РФ будет обеспечен до 2024 года — индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. При этом в дальнейшем пенсии неработающих пенсионеров должны будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — указали в Минтруде.