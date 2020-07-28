«Индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции»: в Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом — это обеспечит рост реальных пенсий до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. В последующие годы повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Ранее в ряде СМИ появились сообщения, из которых следует, что подписанный Владимиром Путиным указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» допускает заморозку пенсий.

Рост реальных пенсий в России будет обеспечен до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, пояснив, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом №350-ФЗ.

«В 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В последующие годы пенсии будут расти за счёт увеличения доходов бюджета Пенсионного фонда России. Об этом свидетельствуют расчёты, проведённые Минтрудом.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — добавили в ведомстве.

21 июля президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Основными задачами на ближайшее десятилетие обозначены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Между тем ряд СМИ сообщили, что документ предоставляет возможность «заморозки» реальных пенсий россиян в течение десяти лет.

РИА Новости

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Помимо этого, 24 июля «Известия» опубликовали совместное письмо в Центральный банк (ЦБ) двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. Они предложили ввести в России пенсионный налоговый вычет с лимитом до 400 тыс. рублей вместо нынешних 120 тыс. рублей.

«Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию: они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов», — говорилось в тексте материала.

Отмечается, что такое нововведение может помочь в стимулировании граждан к самостоятельному накоплению дополнительной пенсии. Как подчёркивали в Центробанке, для обсуждения инициативы нужна оценка его потенциала.

«При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учётом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России», — приводит сообщение РБК.

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«Темп роста страховых пенсий до 2024 года выработан»

Как заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщение Минтруда строго соответствует закону.

«Когда Министерство труда обещает повышение пенсии, министерство имеет в виду, что индексация пенсий идёт выше инфляции, таким вот образом она, что называется, повышается. В этом году инфляция — я имею в виду по 2019 году — инфляция была чуть больше 3%, а индексация была больше 6%. В этом году, в 2020 году, мы не знаем, какая будет инфляция, но прогнозируемая была заложена порядка 4%, а индексация пенсий, которая предполагается в 2021 году, то есть по результатам экономики 2020 года, выше инфляции на 2,5—3%. Темп роста страховых пенсий до 2024 года выработан с учётом именно того, что инфляция будет ниже, чем темпы роста пенсий», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что появлявшиеся сообщения о «заморозке» пенсий не имеют под собой оснований, хотя бы из-за новых норм, принятых в поправках к Конституции РФ.

«Это означает, что у законодателей и у правительства нет возможности изменить эту модель, тогда эта норма будет неконституционной», — добавил Рязанский.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала подобные публикации вбросами, призванными вызвать волнение среди граждан РФ.

«Кому-то, наверное, не нравится, когда в стране спокойно. На самом деле, более того, сейчас разворачивается широко дискуссия о том, как правильно обеспечивать в том числе работающих пенсионеров и (идут. — RT) разговоры об индексации пенсий в том числе для всех. Широкая дискуссия предстоит на эту тему, потому что нашему правительству предстоит подумать над тем, где взять средства, которые необходимы на реализацию данных целей, но, по крайней мере, пенсия неработающим пенсионерам снижаться не будет ни в коем случае, она будет расти ежегодно», — пояснила собеседник RT.