В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».

Как сообщает РИА Новости, письмо с соответствующим предложением на имя российского премьера Михаила Мишустина направил член ОП Султан Хамзаев.

«Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в тексте.

В письме сообщается, что «в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей».

В ОП отметили, что «у многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске 11 волонтёрам вручили благодарственные письма, отметив тем самым их заслуги во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Добровольцев поблагодарили за доброту, неравнодушие и безвозмездный труд. Они поддерживали одиноких пенсионеров, ветеранов войны, многодетные и малообеспеченные семьи: привозили им продукты, средства защиты и лекарства, помогали оплачивать услуги ЖКХ.