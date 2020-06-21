«До окончания режима самоизоляции в регионе»: работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые продолжают соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, смогут продлить электронные больничные. Речь идёт о гражданах, которые не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске. Мера направлена на пенсионеров, которые проживают в регионах, сохраняющих ограничения для лиц от 65 лет и старше. Отмечается, что листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования в электронном виде: дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

Пенсионеры, которые продолжают работать, соблюдая при этом режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Речь идёт о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — уточняется в сообщении правительства.

Отметим, что порядок распространяется на граждан 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедших при этом на удалённую работу и не находящихся в отпуске.

Также в постановлении говорится, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Напомним, что в России с конца марта по 12 мая действовал режим нерабочих дней, введённый согласно указу Владимира Путина. Отменяя этот порядок, глава государства указал, что граждане старше 65 лет по-прежнему должны оставаться на самоизоляции. Электронные больничные листы им начали выдавать с середины апреля.

В сообщении правительства уточняется, что листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования в электронном виде. Какие-либо дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

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Кроме того, в правительстве уточнили, что расчёт пособия по временной нетрудоспособности в этих ситуациях будет проходить по общим правилам. Для получения оплаты в 100%-ном размере за дни больничного требуется стаж работы более восьми лет. За основу для расчёта берётся заработок за два года, но сумма при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года», — указано в документе.

Отметим, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет отменили в ряде российских регионов, в том числе в Москве. Вместе с тем власти ряда субъектов приняли решение продлить эти меры как минимум на ближайшие недели. К примеру, в Красноярском крае режим всеобщей самоизоляции установлен до 12 июля, а в Ставропольском крае аналогичные меры действуют до 1 июля, но касаются только людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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