Собянин рекомендовал по возможности продлить «удалёнку» в Москве

Московский мэр Сергей Собянин попросил работодателей столицы сохранить «удалёнку», если это возможно. По словам мэра, в таком режиме можно поработать дополнительно «месяц-другой».

«Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из «ковидной» истории, если можно в офисе сохранить удалёнку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой ещё дополнительно. Всё равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше», — сказал Собянин в эфире «России 1». Его лова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое прописывает этот процесс и технологию работы по удалёнке.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о регулировании дистанционной работы.

В законопроекте есть нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых работников, говорится о регламентировании типов дистанционной занятости и приводятся основания для их применения.