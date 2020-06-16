В Госдуму внесли законопроект об удалённой работе

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В Государственную думу внесли законопроект о регулировании дистанционной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента России.
В Госдуму внесли законопроект об удалённой работе
  • РИА Новости

Уточняется, что документ призван дополнить и уточнить положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) России, посвящённой дистанционной работе.

Так, в законопроекте есть нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых работников, говорится о регламентировании типов дистанционной занятости, основания для их применения и т.д.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (74%) планируют продолжать использование дистанционного формата работы.

Руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.

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