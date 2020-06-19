Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе во время пандемии COVID-19

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Производитель обуви из Магнитогорска Владимир Волошок рассказал о работе во время пандемии COVID-19.
Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе во время пандемии COVID-19
  • Pixabay

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» бизнесмен заявил, что перенастроил оборудование обувных фабрик на производство масок и медицинской одежды.

«Сегодня ситуация для всего мира одинаковая… Кто будет вкладываться в развитие собственного производства, тот и будет на коне», — полагает он.

Волошок выразил надежду, что производство на его предприятиях быстро вернётся в прежнее русло, когда ситуация придёт в норму, поскольку спрос на обувь никуда не денется, в особенности на детскую.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

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