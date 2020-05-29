В Москве провели более 50 тысяч бесплатных консультаций для предпринимателей с начала года
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Об этом сообщает НСН.
«Сейчас предприниматели чаще всего интересуются действующими в городе мерами финансовой и имущественной поддержки. Другие самые популярные вопросы последних пяти месяцев связаны с налогообложением, бухучётом и регистрацией своего дела», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Кроме того, с марта работает горячая линия по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Уже обработано более 15 тыс. звонков и анкет.
Также доступен сайт «Коронавирус: важное для бизнеса», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.