В Москве провели более 50 тысяч бесплатных консультаций для предпринимателей с начала года

В Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас предприниматели чаще всего интересуются действующими в городе мерами финансовой и имущественной поддержки. Другие самые популярные вопросы последних пяти месяцев связаны с налогообложением, бухучётом и регистрацией своего дела», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, с марта работает горячая линия по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Уже обработано более 15 тыс. звонков и анкет.

Также доступен сайт «Коронавирус: важное для бизнеса», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.