«Восхищаемся вашим подвигом»: Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. Глава государства указал, что риск и нагрузка на медработников по-прежнему находятся на высоком уровне. Он также заявил о необходимости решить вопрос с отпускными для медиков и продумать механизм поощрения студентов, ординаторов, аспирантов, которые противостояли COVID-19 вместе со старшими коллегами. Всего за сутки в 85 регионах России выявлено 7889 новых случаев коронавируса. В общей сложности диагноз был подтверждён у 576 952 человек, из них 334 592 уже выздоровели. Как отметил Путин, благодаря усилиям общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия начинает отступать.

Путин о выплатах медработникам

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.

«Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал президент в ходе встречи с медицинскими работниками, которая прошла в режиме видеосвязи.

Напомним, что в начале апреля президент призвал ввести дополнительные ежемесячные выплаты для медицинских работников, которые работают непосредственно с больными коронавирусом.

Максимальная сумма доплаты предусмотрена для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, — 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр выплата составляет 50 тыс. рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц.

Работающие с больными коронавирусом врачи скорой помощи должны получить выплату 50 тыс. рублей в месяц, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей в месяц.

В ходе беседы с медработниками глава государства также отметил, что необходимо поощрить молодых медиков, которые боролись с коронавирусом.

«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии», — отметил их заслуги президент.

Наряду с этим Путин указал, что следует решить вопрос с выплатой медработникам отпускных. Глава государства отметил, что многие медики откладывают и переносят летний отдых.

«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдёт в отпуск», — подчеркнул президент.

Говоря о вкладе медработников в борьбу с эпидемией, Путин назвал их действия жертвенным подвигом, который навсегда войдёт в историю российской медицины.

«Мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда», — обратился к медикам президент.

Вместе с тем Путин указал, что благодаря героической работе медиков эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается.

Новые случаи за сутки

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 7889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 7972 случая инфицирования новым коронавирусом, а в предшествующие сутки — 7790.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 576 952 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 334 592 человека (58%), в том числе 10 186 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 8002 пациента (1,39%). За минувшие сутки умер 161 человек.

Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 1057 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 1136, а в предыдущий — 1040.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Московская область (591), Ханты-Мансийский автономный округ (280), Санкт-Петербург (232) и Нижегородская область (228).

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 16,6 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 339 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 310 тыс. человек.

В МЧС рассказали, что к настоящему времени в стране дезинфицировано 3,5 тыс. медучреждений и 15,7 тыс. социальных объектов.

«Силами МЧС России с начала апреля проведена специальная санитарная обработка более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания», — рассказали в ведомстве.

Обработано 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено крупным объектам транспорта.

Производство российской вакцины

Производство российской вакцины от коронавируса может начаться до конца 2020 года, рассказали в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В настоящее время Минобороны совместно с центром проводит испытания вакцины.

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года», — приводит Минобороны слова директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что «удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания».

Глава центра положительно отозвался о работе совместно с Минобороны, упомянув прежний успех в разработке вакцины от вируса Эбола.

«Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются чёткостью и ясностью. Ни разу за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против COVID-19», — сказал Гинцбург.

Медосмотр добровольцев, участвующих в испытании вакцины от COVID-19

Ранее вакцину от коронавируса проверили на на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Позднее Минобороны России совместно с центром им. Гамалеи приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины.

По результатам итогового скрининга среди добровольцев отобрали первую группу участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введён один компонент вакцины, ещё девяти — второй.

В Минобороны уточнили, что после введения вакцины все добровольцы находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьёзных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований», — отметил врач — реаниматолог-анестезиолог Олег Чихляев.

Он добавил, что 20 июня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины. После проведения исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины иммунизацию проведут у остальных добровольцев, которые пока находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Отметим, что в ходе сегодняшней встречи с медработниками Владимир Путин также выразил надежду на скорое появление вакцины. Глава государства высоко оценил медикаменты российской разработки.