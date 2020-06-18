«Побочных реакций не наблюдается»: первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

Первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко ввели вакцину против коронавируса. Процесс идёт под контролем самых опытных специалистов. Побочных реакций, осложнений или жалоб на состояние здоровья со стороны участников эксперимента не наблюдается. Препарат, который ввели добровольцам, ранее успешно протестировали на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко, сообщили в Минобороны.

Совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи военное ведомство приступило к клиническим испытаниям российского препарата, разработанного для профилактики коронавирусной инфекции. Испытания были одобрены Министерством здравоохранения России 16 июня.

В Минобороны подчеркнули, что процесс идёт под контролем самых опытных специалистов. Из 18 добровольцев девять человек получили один компонент препарата, а ещё девять — другой.

«По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», — цитируют пресс-службу Минобороны в агентстве.

Следующая группа добровольцев в настоящий момент находится в изоляторе под наблюдением врачей. После получения первой информации, подтверждающей безопасность препарата, а также данных о его переносимости им будет также проведена иммунизация.

Всего в испытаниях участвуют 50 добровольцев, помимо гражданских, это военнослужащие по контракту в возрасте от 25 до 50 лет, среди них пять женщин. В начале июня всех добровольцев отправили в двухнедельную изоляцию, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

Препарат, который ввели добровольцам, ранее был успешно протестирован на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич рассказал «Комсомольской правде» о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса. По его словам, она создана на той же платформе, что и вакцины против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Согласно данным, которые озвучил Сергей Борисевич, иммунитет против указанных заболеваний сохраняется в течение года после вакцинирования. Военные медики рассчитывают, что эффект от прививки сохранится на длительный срок. Первые итоги испытаний, по мнению полковника, учёные-медики смогут сделать в августе или в сентябре.

Начальник 48-го ЦНИИ также сообщил, что в случае если все предусмотренные законом этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины следует ожидать ближе к концу текущего года.

Вакцина будет вводиться внутримышечно по показаниям лечащего врача.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, включая его самого, уже сделали себе прививку. В результате у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе или сентябре этого года.

Напомним, за минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сообщению оперштаба, у 31,5% пациентов не было клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии в России выздоровели 313 963 пациента, в том числе 9621 — за последние сутки. Всего от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, скончались 7660 человек, за минувшие сутки — 182.

Москва остаётся лидером по количеству выявленных случаев заболевания в России, однако суточный показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в столице зафиксировано 1040 новых пациентов с COVID-19.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в стране происходит устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. В ходе заседания правительства он констатировал, что в последние дни этот показатель составляет в среднем 1,4%.

Глава кабмина отметил, что такая тенденция фиксируется почти во всех субъектах Федерации, в связи с чем становится возможным поэтапный выход регионов из введённого ранее режима ограничений. Как сообщил Мишустин, уже 53 субъекта Федерации перешли на первый этап ослабления ограничений, а восемь — на второй.