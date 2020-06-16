Кафе, зоопарк и библиотеки: в Москве начался второй этап снятия ограничений из-за COVID-19
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
В Москве со вторника, 16 июня, начинается второй этап выхода из ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
В городе возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Также вновь начинают оказывать плановую помощь стоматологии, открываются библиотеки и службы проката.
О решении переходить к новому этапу накануне заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в городе продолжает фиксироваться снижение заболеваемости.
При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывшиеся учреждения должны соблюдать ряд правил: постоянное проветривание помещений (если это возможно), ежедневная влажная уборка, контроль за здоровьем сотрудников, ограничение коммуникаций между отделами и масочный режим.
Как рассказал накануне заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире Первого канала, в настоящее время уровень циркуляции COVID-19 среди населения снизился в Москве в 20 раз по сравнению с показателями середины марта.
Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сравнил действия российских властей в работе по противодействию распространению коронавирусной инфекции с обстановкой, наблюдавшейся в годы Великой Отечественной войны.
«Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и с ходу в поле запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы просто обязаны это сделать и работать ещё лучше», — подчеркнул глава государства.
Стоит отметить, что российские регионы продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом, исходя из ситуации с заболеванием, и многие из них пока вынуждены сохранять ограничения.
Так, по состоянию на 16 июня 13 городов отменили запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Такое решение было принято из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.
Накануне в России было выявлено 8246 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом вылечились 4489 человек, 143 пациента скончались.
Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 537 210, за всё время выздоровели 284 539 человек, 7091 умер.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Работа над вакциной
Летом должны завершиться доклинические испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил генеральный директор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов.
«Я надеюсь, что к середине лета — началу августа мы закончим доклинический этап разработки вакцины и приступим ко второму этапу — тестированию на добровольцах», — указал он.
При этом дальнейшее развитие событий в этом направлении может пойти, как по оптимистичному, так и пессимистичному сценарию.
«К концу осени — началу зимы должны быть развернуты какие-то производственные мощности для того, чтобы начать эту вакцину выпускать», — добавил Морозов.
Кроме того, гендиректор компании «Биокад» высказал мнение о том, что коронавирус проходит обычный эволюционный процесс, адаптацию.
«Вирус не заинтересован убивать своего хозяина. Если принять теорию, что он совсем недавно к нам попал из дикой природы, то фактически он приспособился к жизни в организме человека. Фактически наоборот, эти мутации должны быть направлены на то, чтобы он меньше плохих последствий создавал для хозяина и больше в нём приживался и дальше распространялся», — пояснил он.
- Reuters
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Вместе с тем исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что в конце июня — начале июля планируется запуск исследований ещё одной из вакцин. По его словам, приглашаются здоровые добровольцы, которые раньше не болели COVID-19.
Помимо этого, учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали систему экспресс-диагностики и лечения коронавирусной инфекции при помощи пептидов. Стоимость таких тестов составит не более 500 рублей за штуку.
«Тест-система в виде биочипа, то есть пластинки, на которые будут пришиты, присоединены пептиды, которые мы разработали. И которые, если мы капнем пробу из горла, из носа, то вирус прилипнет туда, присоединится. Именно этот вирус. Мы увидим очень быстро ответ», — сказала ведущий научный сотрудник ЛЭТИ Татьяна Зимина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Вакцина от Минобороны
В Министерстве обороны России сообщили о завершающемся этапе подготовки к проведению клинических испытаний вакцины от COVID-19, совместно разработанной специалистами Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.
По данным ведомства, в ближайшие дни завершится двухнедельная изоляция первой группы добровольцев, после чего будет проведена их вакцинация.
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«По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител)», — говорится в сообщении.
Как ранее говорил полковник медицинской службы Сергей Борисевич, начальник 48-го ЦНИИ Минобороны России, клинические испытания препарата должны завершиться к концу июля.
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