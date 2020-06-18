«Мы видим, что послабления не дают роста числа новых случаев»: за сутки в России COVID-19 подтверждён у 7790 человек

За минувшие сутки в 83 регионах России диагноз COVID-19 был подтверждён у 7790 человек (в предшествующие этому два дня — у 7843 и 8248). С начала эпидемии коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 561 091 человека, из них почти 56% выздоровели (9621 — за последние сутки). Скончались 7660 пациентов (1,37%). Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал, что в стране происходит устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Это, по его словам, предоставляет возможность для поэтапного выхода регионов из режима ограничений. Однако важно, чтобы процесс происходил постепенно, подчеркнул глава кабмина. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что в течение месяца удастся существенно снизить количество новых случаев заболевания в стране.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 7790 новых случаев заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 31,5% пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предыдущие два дня коронавирус нового типа подтверждён у 7843 и 8248 человек. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был поставлен 561 091 человеку.

С начала эпидемии в России выздоровели 313 963 пациента (почти 56%), в том числе 9621 — за последние сутки. Всего от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 7660 человек (1,37%), за прошедшие сутки — 182.

Москва остаётся лидером по количеству выявленных случаев заболевания в России, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе зафиксировано 1040 новых пациентов с COVID-19 (в предыдущие два дня — 1065 и 1416).

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Московская область (667), Ханты-Мансийский автономный округ (243), Нижегородская (233) и Свердловская области (231), а также Санкт-Петербург (231).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено почти 16 млн тестов на коронавирусную инфекцию (311 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением в России остаются порядка 310 тыс. человек.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в стране происходит устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. В ходе заседания правительства он констатировал, что в последние дни этот показатель составляет в среднем 1,4%.

Глава кабмина отметил, что такая тенденция фиксируется почти во всех субъектах Федерации, в связи с чем становится возможным поэтапный выход регионов из введённого ранее режима ограничений. Как сообщил Мишустин, уже 53 субъекта Федерации перешли на первый этап ослабления ограничений, а восемь — на второй.

«Важно отметить, что этот процесс идёт постепенно. Мы видим, что послабления не дают роста числа новых случаев», — подчеркнул премьер-министр.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова выразила надежду на то, что в течение месяца удастся существенно снизить количество новых заболевших в стране.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что ещё месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определённого самого низкого уровня», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем глава Роспотребнадзора рассказала, что в десяти российских регионах пока не фиксируется серьёзного снижения числа ежесуточно выявляемых случаев COVID-19.

«Динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось чуть больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьёзного динамического снижения, как все остальные», — сказала она.

Попова добавила, что с начала эпидемии в стране примерно у 50% активных носителей коронавирусной инфекции не было симптомов заболевания. По её словам, это хороший показатель, говорящий об активном выявлении COVID-19.

Кроме того, Попова поделилась своим видением ситуации с возобновлением занятий в школах с 1 сентября: «Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя». По её мнению, ситуация на данный момент управляемая.

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что в ближайшие две недели в научном центре «Вектор» появятся вакцины от коронавирусной инфекции, готовые к клиническим испытаниями.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале имени Бурденко. Отмечается, что побочных реакций или осложнений у них не наблюдается.

Добавим, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что за время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа в РФ умерли почти 500 медицинских работников. Она подчеркнула, что эпидемия COVID-19 ещё не закончилась.

«Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — цитирует Самойлову ТАСС.