Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. Темп прироста новых случаев за сутки в среднем составляет 1,4%.
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
  • РИА Новости

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

«Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, за последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тыс. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%», — отметил премьер.

Он рассказал, что такая тенденция сохраняется почти во всех субъектах России, что даёт основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений. 

По его словам, уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь — на второй этап.

«Важно отметить, что этот процесс идёт постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», — сообщил Мишустин.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки подтвердили 7790 случаев COVID-19.

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