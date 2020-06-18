В России за сутки подтвердили 7790 случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7790 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2450 (31,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России выявили 7843 случая COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что примерно у половины больных коронавирусом в России нет симптомов болезни.
Также она заявила, что число новых случаев заболевания COVID-19 может дойти до минимума за месяц.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность новой эпидемии в будущем.