В России за сутки выявили 7843 случая коронавируса

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RT
В России в течение суток выявили 7843 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых случаев — 553 301. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 7843 случая коронавируса
  • РИА Новости

Накануне было выявлено 8248 случаев.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, клинические испытания вакцины будут продолжаться около полутора месяцев.

Также доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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