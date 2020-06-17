В России за сутки выявили 7843 случая коронавируса
- РИА Новости
Накануне было выявлено 8248 случаев.
Ранее стало известно, что Министерство обороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, клинические испытания вакцины будут продолжаться около полутора месяцев.
Также доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.