Эксперт рассказал об отличиях COVID-19 от гриппа
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- АГН «Москва»
«При гриппе к вечеру высокая температура, очень плохо. Завтра — уже 38, послезавтра — 37,5, потом слабость, ты пьёшь бульончик — и всё хорошо. На третий день всё отпустило. А коронавирус развивается медленно, и этот светлый промежуток очень опасен», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».
По его словам, на седьмые-восьмые сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за два-три дня, и это особенности именно нового коронавируса.
«У гриппа нет этого мнимого благополучия, которое расслабляет», — отметил Афончиков.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.