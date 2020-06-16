Эксперт рассказал об отличиях COVID-19 от гриппа

Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков рассказал об отличиях COVID-19 от гриппа.

«При гриппе к вечеру высокая температура, очень плохо. Завтра — уже 38, послезавтра — 37,5, потом слабость, ты пьёшь бульончик — и всё хорошо. На третий день всё отпустило. А коронавирус развивается медленно, и этот светлый промежуток очень опасен», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

По его словам, на седьмые-восьмые сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за два-три дня, и это особенности именно нового коронавируса.

«У гриппа нет этого мнимого благополучия, которое расслабляет», — отметил Афончиков.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.