В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2950 (35,8%) без клинических проявлений», — цитирует заявление РИА Новости.
Днём ранее зафиксировали 8246 случаев коронавируса.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус в стране будет продолжено, несмотря на то что ситуация улучшается.
11 июня профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.