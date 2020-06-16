В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса

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В России за последние сутки зафиксировано 8248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 545 458 случаев. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2950 (35,8%) без клинических проявлений», — цитирует заявление РИА Новости.

Днём ранее зафиксировали 8246 случаев коронавируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус в стране будет продолжено, несмотря на то что ситуация улучшается.

11 июня профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

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