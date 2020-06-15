Мишустин: Россия будет наращивать тестирование на коронавирус

Тестирование на коронавирус в России будет продолжено, несмотря на то что ситуация улучшается, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы будем наращивать количество проведённых тестов с каждой неделей. В среднем за сутки мы проводим около 300 тыс. тестирований. Всего уже сделано более 15 млн исследований в стране», — заявил Мишустин.

Он отметил, что это необходимо в том числе для того, чтобы выявлять болезнь на ранней стадии и сократить число тяжёлых больных.

По его словам, ряд европейских стран также начали движение по этому пути.

Ранее стало известно, что после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в России за сутки выписали ещё 4489 человек, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 284 539.