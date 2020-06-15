В России от коронавируса вылечились более 284 тысяч человек
- Reuters
«За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции 4489 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Telegram.
Накануне от коронавируса в стране вылечились 5409 человек.
Ранее пульмонолог заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в беседе с радио Sputnik, что после COVID-19 «в лёгких наблюдаются фиброзные изменения».