В России от коронавируса вылечились ещё 5409 человек
- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Днём ранее от коронавируса в стране вылечился 5271 человек.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.