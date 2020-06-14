В России от коронавируса вылечились ещё 5409 человек

В России за сутки выписали ещё 5409 человек, выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 280 050.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днём ранее от коронавируса в стране вылечился 5271 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.