Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт», — сообщил Мурашко.

Отвечая на вопрос о том, «можно ли выделить какие-то регионы, где наиболее благоприятная ситуация», он отметил, что «можно назвать несколько регионов, например Тюменскую область», также, по его словам, Москва «даёт хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.