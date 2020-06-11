Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • globallookpress.com

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт», —  сообщил Мурашко.

Отвечая на вопрос о том, «можно ли выделить какие-то регионы, где наиболее благоприятная ситуация», он отметил, что «можно назвать несколько регионов, например Тюменскую область», также, по его словам, Москва «даёт хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19. 

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить